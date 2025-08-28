Sitúan en Lalín una oficina para tramitar ayudas por los incendios

La Xunta establecerá 16 oficinas en distintos municipios de toda Galicia para que los afectados puedan tramitar las ayudas por los incendios, que aprobará en el Consello extraordinario de este viernes para que ya se empiecen a solicitar desde el sábado. Según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la intención es que estas ayudas se puedan «pagar cuanto antes» para lo que ha anunciado que se van a poner «oficinas para atender a la gente» y se pedirá la colaboración de los ayuntamientos.

Diez oficinas estarán en la provincia de Ourense, otras dos estarán en las localidades coruñesas de Melide y Ponteceso, otra en Quiroga (Lugo) y el resto en Lalín y O Porriño .A estos lugares se desplazarán funcionarios de la Xunta para facilitar la solicitud de unas ayudas que se espera lleguen rápido.