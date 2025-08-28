Silleda adjudica tres nuevas obras de mejora viaria en Piñeiro, Abades y Manduas

El Concello de Silleda acaba de adjudicar tres nuevas obras de mejora viaria en las parroquias de Piñeiro, Abades y Manduas. con una inversión global de más de 206.000 euros. Estas actuaciones se financian con cargo al crédito extraordinario de 1.750.000 euros que quedó aprobado por unanimidad en pleno.

Los proyectos fueron redactados por el ingeniero Emilio Quintáns Pérez, de la empresa Imbolc IT, y se adjudicaron a la empresa Taboada y Ramos SL. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas, una vez que quede aprobado el correspondiente plan de seguridad y salud. En Piñeiro, las intervenciones tendrán lugar en las aldeas de O Campo, Besteiros y Cuiña, con una longitud total de casi 1,9 kilómetros, repartidos en 7 ramales. En Abades, la mejora afectará a los lugares de Bouza y Bazar, en un conjunto de 700 metros. Incluye, además, la preparación de una subbase de zahorra en un ramal de 235 metros. En cuanto a la feligresía de Manduas, las obras se centran en 600 metros de pista de la aldea de Bravil, repartidos en dos ramales.

Silleda ya ejecutó obras en Toxa; Toiriz; Costela; Rellas y Xestoso. Están en evaluación las ofertas para las mejoras en Cira, Dornelas, Chapa y Ponte.