SendeRuta, desde el Ulla hasta el Machu Picchu

Hace doce años, Toni Ibáñez decidió transformar su pasión por caminar y la naturaleza en un proyecto de vida. Así nació SendeRuta, una empresa estradense que comenzó guiando a pequeños grupos por los montes y ríos de la comarca y que poco a poco se fue convirtiendo en una agencia de viajes especializada en senderismo con destinos en medio mundo, pues hasta ahora ya visitaron desde Costa Rica hasta Francia, pasando por Perú, Canadá o las Tierras Altas de Escocia.

«Desde el primer momento Senderuta tuvo mi dedicación exclusiva. Empezamos aquí, en A Estrada, y poco a poco nos fuimos expandiendo. En dos o tres años ya organizábamos rutas por toda España, y hace unos cinco dimos el salto internacional», recuerda con orgullo Ibáñez.

Los primeros pasos fueron un poco más lentos, con grupos reducidos y salidas de fin de semana. Sin embargo, la experiencia que fue acumulando a lo largo de todos estos años y el interés creciente de la gente por un turismo más activo hicieron que su propuesta se fuera consolidando.

«El gran punto de inflexión llegó hace tres o cuatro años, cuando nos convertimos en agencia de viajes. Ese cambio nos permitió vender únicamente nuestros propios programas y abrir así la puerta a destinos internacionales mucho más atrayentes para los amantes de la naturaleza y el senderismo con rutas que de otra manera serían más difíciles de organizar», comenta Toni.

Toni Ibáñez, en un viaje reciente en el Machu Picchu, en Perú. / Cedida

Costa Rica fue uno de los primeros destinos escogidos y, con el tiempo, se transformó en uno de sus viajes estrella. «Ya lo repetimos varias veces al año, es un clásico. Funciona muy bien y a todos nos gusta mucho. En diciembre volveremos por allí», explica Ibáñez. Perú fue otra de las grandes sorpresas que descubrió esta temporada: «No había estado antes y el Machu Picchu me gustó mucho. Fuimos 18 personas y todos volvimos encantados. Seguramente repitamos para el año y se convierta en un destino fijo, como pasó con Costa Rica».

Aunque el 90 % de las propuestas son de senderismo y montaña, sus viajes incluyen mucho más. «Nosotros nunca estamos parados», cuenta Ibáñez, «además de caminar, siempre buscamos añadir algo, como gastronomía, visitas culturales o experiencias diferentes. Este año, por ejemplo, dimos un paseo en barco por el Miño tras una caminata, y en otra ocasión organizamos una salida a las islas Cíes y Ons. En breve tenemos prevista una escapada a Peña Trevinca, que combinará senderismo con observación astronómica».

Los días de ruta suelen comenzar temprano y con caminatas de seis o siete horas. Después queda tiempo para el descanso o para descubrir la cultura local. «En el Valle de Aosta, en el norte de Italia, que visitaremos ahora en septiembre, combinamos senderismo con visitas a la ciudad y cenas conjuntas. La prioridad es la montaña, pero también la convivencia y la cultura», explica.

Eso sí, la mayor parte de los participantes debe contar con una buena forma física: «No hace falta ser profesional, pero en la montaña es fundamental tener preparación. Cada uno elije una ruta adecuada a su nivel, aunque nosotros también les orientamos».

Los participantes pueden conocer lugares de todo el mundo. / Cedida

Una agenda repleta

El calendario de SendeRuta está cargado, pues cada año organiza entre ocho y diez viajes internacionales, además de escapadas de fin de semana por Galicia, Portugal y distintas zonas de España. «Hay muchísimo trabajo detrás, como papeleo, organización, gestiones… Es una dedicación completa, pero merece la pena», afirma Ibáñez.

La próxima temporada arranca fuerte, donde septiembre y octubre estarán llenos de actividad y en diciembre volverán a Costa Rica. Al mismo tiempo, la emprese mantiene el compromiso con su origen y las rutas locales. «Este mismo sábado colaboramos con el Concello de A Estrada en la organización de la ruta Goza do Ulla, como cada año», añade Toni.

Pensando en el futuro, SendeRuta apunta cada vez más lejos. «Nos gustaría dar el salto a un safari. Son viajes más complicados de organizar, pero es una idea que tenemos muy presente, además de seguir creciendo en Centroamérica, Sudamérica, y ampliar la oferta europea en destinos de montaña. Lo importante es disfrutar de la naturaleza y volver con las pilas cargadas», remata el estradense.