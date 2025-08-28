El PP de Rodeiro urge obras en 19 pistas municipales «por su estado intransitable»
El pleno del 1 de septiembre abordará la cuenta general de 2024 y los festivos locales
REDACCIÓN
El PP de Rodeiro defenderá en el pleno del próximo lunes, 1 de septiembre (a las 12.00 horas) una moción en la que exige la mejora integral y urgente de 18 pistas de titularidad municipal «por su estado intransitable».
En las últimas semanas, el partido que encabeza Cati Somoza realizó un recorrido por todo el municipio, durante el que además recogió quejas, solicitudes y reclamaciones de los vecinos y vecinas. Tras este trabajo, concluyen que «la red viaria municipal se encuentra, en general, en muy malas condiciones, con defectos, desperfectos y deficiencias en forma de socavones y brechas de grandes dimensiones, que demuestran el absoluto abandono en estos 26 meses de mandato» del gobierno que conforman PSOE y Unidade por Rodeiro.
Aunque habría que actuar en casi todas las pistas municipales, hay 18 con la capa de rodadura prácticamente destrozada, por lo que hay que redactar ya el proyecto y consignar financiación ya este año, de cara a su ejecución urgente en 2026. Para el PP, las pistas de A Torre-Pedroso, de Vilaxuste-Trasulfe, o de Couso-Pereira, por citar algunas de esas 18, no quedan en condiciones correctas si solo se bachean.
