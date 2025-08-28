O VII Open de Petanca Mixto Suso Otero reúne na Bandeira a 250 participantes
Leva o nome do antigo presidente do clube e muda de data para facilitar a organización
REDACCIÓN
A vila da Bandeira, en Silleda, acolle este sábado o VII Open Internacional de Petanca Mixto Suso Otero, un evento deportivo que leva o nome do antigo presidente do Club de Petanca Bandeira e que foi unha peza fundamental no crecemento deste deporte na comarca.
O torneo adoitaba celebrarse o domingo das festas locais, pero cambia de novo de data para mellorar a organización e a planificación. O torneo vaise desenvolver por terceiro ano consecutivo na rúa Maceira Boa, xunto ao edificio Parchís e próximo ao colexio Ramón de Valenzuela, nun terreo cedido por un particular e acondicionado grazas á colaboración entre os membros do club e o Concello de Silleda. Van participar entre 50 e 64 equipos, conformados por en toital cerca de 250 xogadores e xogadoras (con licenza federativa) procedentes de distintos puntos de Galicia, así como de Aragón, Asturias, Cantabria, Castela e León, Cataluña, País Vasco e Valencia, ademais dalgún procedente de Francia. Da comarca do Deza acudirán, ademais dos equipos de Bandeira, varios de Lalín.
Repartiranse 2.865 euros en premios. Doce dos equipos participantes recibirán galardóns en metálico e catro serán agasallados con produtos locais. Os 48 xogadores e xogadoras que cheguen ás semifinais do torneo nas distintas categorías levarán un trofeo individual.
