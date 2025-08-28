Entrevista | María Teresa del Carmen Rodríguez Silva Matrona xubilada
«Cosía ás mulleres con apenas un fío de luz, carecías de medios no rural»
A profesional sanitaria de Manduas de 82 anos exerceu de matrona de Trasdeza durante 45, asistindo a centos de partos no rural, e máis tarde no ambulatorio da vila. Dende pequena acompañaba ao seu pai nas consultas médicas, o que fixo que se decantara por estudos nesta área. Estudou na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela e especializouse como matrona na Maternidad de Santa Cristina en Madrid
María Teresa del Carmen Rodríguez Silva foi seleccionada como muller (IN)Visible do mes en Silleda. Exerceu dende 1968 ata 2008 como matrona no concello, asistindo a centos de partos no rural e máis tarde no ambulatorio da vila.
—Que a levou a ser matrona?
Ao facer bacharelato, escollín axudante técnico sanitario, o que ven sendo enfermería. Meu pai era médico, e cando volvía a casa ía con el a poñer vacinas e acompañábao nas consultas, as típicas cousas que facía naquel momento un médico no rural. Cando avancei nos meus estudos, no hospital facíamos prácticas de todas as especialidades, e a que máis me gustou foi matrona, sobre todo pola ilusión que me facía sacar os nenos. Estudei para ser matrona en Santa Cristina, Madrid.
—E traballou por alí?
Non, cando rematei volvín para casa. Ao principio estiven uns anos no hospital de Vigo, logo xa exercín o meu oficio en Silleda.
—Polo que tivo a experiencia de estar de matrona nunha cidade e no rural. Era moi diferente?
Home, moi distinto. Onde fixen a especialidade era un hospital moi grande, cheo de partos e con todo tipo de medios. O mesmo en Vigo. Pero eu non sei nin como me metín aquí na aldea, porque coidado, aquilo non era unha broma.
—Por que?
Non había medios, eu viña acostumada de ter todo á man, si se complicaba algún dos casos, podía chamar ao médico. Aquí tiñas a túa vontade e o que levaras no maletín. Había que poñerlle valor á cousa.
—Pero quedou, estivo 45 anos traballando no rural.
Quedei porque o meu pai e outro señor xa me prepararan os papeis, eu non quería quedar pero tampouco me podía negar. Aparentemente non houbera matronas dende facía un montón de anos na zona. Fun quedando, e quedei.
—Que é o peor deste oficio?
Ai, o peor. Todo, porque chegabas ás casas e non sabías o que te ías a encontrar. Agora é moi diferente, antes nin coñecías á señora, nin no estado no que estaba, nin á familia... E tiña coche, pero nin estradas había para poder chegar aos domicilios. A metades das veces tiñas que deixar o coche no medio do monte e ir andando a saber onde. Eu non sei nin como me atrevín, tivo que ser por ser tan nova, porque sempre eran partos de noite e cruzaba o monte á madrugada sen luz.
—Como sabía a que casas ir?
Sempre me viña a buscar un señor, a maioría de veces era o pai da criatura, pero tiven de todo. Acórdome dun caso, eran as tres da madrugada, e chegoume un home para que asistira ao parto da súa muller. Cando rematou o camiño, puxémonos a andar por un carreiriño polo monte. Nos sentiamos uns pasos por detrás, e dime o señor «ai dios, non sei si será o lobo». Asusteime un montón, tiña vinte poucos anos, e de aí a un pouco, rózame algo as pernas. O señor non tiña con que alumear, prendeu o fachico de pallas que levaba, e resultou ser o can da familia. Seguiranos porque acostumaba a ir co meu pai ás consultas, e era a primeira vez que me viña comigo. E a historia non acabou aí, cando chegara á casa, o can quedou fora, e estaba tan nervioso que non paraba de rabuñar na madeira. Ao final deixárono entrar e meteuse detrás da cama para asegurarse de que ninguén me tocaba. Cal foi o problema, que cando nace a criatura, o pastor alemán asústaseme porque sinte os gritos do neno, e ao ver por primeira vez unha crianza volvéuseme tolo.
—E seguro que como esta ten moitas historias.
Moitas non son tan simpáticas. Tamén me lembro dunha consulta na que se complicara o parto, sangraba un montón. Era un caso de placenta previa, e nese momento había que ir a Pontevedra, non era Santiago. Acórdome deste caso especialmente porque outra señora presente no parto non me deixaba pinchar á paciente, e tanto me tocou e se meteu nas asistencias, que despois de varios avisos, metina noutro cuarto. Ao final, cando chegamos ao hospital tiven sorte de coñecer ao médico, e xa entramos en quirófano, eu incluída. Tivemos moita sorte de que saíra ben, porque nin tiñan sangue, e así fixemos unha cesárea.
—Bota de menos ser matrona?
Non, creo que xa traballei abondo. Agora é todo distinto, agora as condición son moi diferentes. Non tiñas medios, nin nada, nin métodos. Encontrábaste en sitios completamente illados, sen conexión, sen auga, sen electricidade. Estabas en casas alleas que non sabías o estado no que ían a estar. E que nin luz, daquela estabas cosendo a unha señora, e facías o que podías. Moitas veces facías despois un seguimento, porque á mañá podías ver. Pero teño ido a buscar auga a pozos, familias non cooperativas, de todo.
