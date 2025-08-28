El lobo mata una vaca en una granja de Rodeiro
La sociedad de caza consultará con Medio Ambiente la adopción de medidas por si se repiten los daños
La explotación de vacuno extensivo de Tamara Sobrado en Barbeitos, en la parroquia rodeirense de Negrelos, sufrió este jueves un ataque de lobo.
La finca, de unas 10 hectáreas, cuenta con diversas medidas de protección, que no pudieron impedir la muerte de una res de raza Jersey (el resto de los 80 animales son Rubia Galega), cuya leche solía emplear la familia para elaborar quesos. La vaca, Marisol, tenía 7 años y una cría de 5 meses, y volvía a estar preñada.
La parcela se encuentra a solo 300 metros de la vivienda de Tamara Sobrado, que teme nuevas incursiones debido a que el entorno ha sido arrasado por incendios forestales.
Desde la Sociedade de Caza de Rodeiro su presidente, Álvaro Juiz, adelantó que contactará con Medio Ambiente por si se pueden tomar medidas como esperas y batidas en caso de producirse más ataques.
