Inauguración de la muestra fotográfica de la Banda de Muimenta

El Auditorio Municipal de Lalín acoge esta tarde (20.00 horas) la inauguración de la exposición fotográfica sobre los 150 años de historia de la Banda de Música Popular de Muimenta. Está previsto que acuda la edil de Cultura, Begoña Blanco, así como representantes y músicos de la formación bandística decana del municipio lalinense.

