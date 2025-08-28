Una firma de Santiago asesora al CHUS con su plan funcional

El plan funcional con el que el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza busca garantizar una respuesta adecuada a todas las líneas de actividad asistencial durante el próximo cuarto de siglo contará con la asistencia técnica especializada por parte de Gestión de Proyectos y Tecnología Médica, S.L., única candidata y a la que finalmente se ha adjudicado la licitación realizada por la Xunta por un importe de 471.900,00 con IVA y un plazo de ejecución de ocho meses, según consta en la publicación de esta convocatoria en la web de Contratos Públicos de Galicia.

Se trata de un ambicioso proyecto por parte del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, puesto que pretende abarcar la hospitalización en los diferentes centros, pero también la actividad quirúrgica y ambulatoria, la diagnóstica y de consultas externas, así como las urgencias, contribuyendo a través de esta hoja de ruta a que todos esos servicios estén en consonancia con la demanda de un área que en la actualidad ronda el medio millón de usuarios, pero que previsiblemente aumentará en el futuro.

Junto a este plan funcional, también está previsto diseñar otro centrado en los espacios y un tercero en la dotación de equipos de todo el CHUS.

Teniendo en cuenta que la iniciativa se contempla para una funcionalidad a 25 años vista, la redacción incluirá la evolución de la cartera de servicios asistenciales y no asistenciales, identificando aquellas nuevas necesidades que puedan aparecer para lograr una correcta planificación.

Un documento que supondrá una redefinición del elaborado en 2018, y en el que también se tendrá en cuenta las áreas de ampliación del edificio destinado a hospitalización del Clínico, además de las otras cuatro infraestructuras hospitalarias con las que cuenta el área sanitaria: Gil Casares, Provincial de Conxo, Psiquiátrico de Conxo y Hospital del Barbanza.

La licitación de esta intervención se justifica, tal y como consta en su documentación, en el hecho de que mientras otras áreas sanitarias de la comunidad autónoma han llevado a cabo durante la última década diferentes planificaciones y obras para actualizarse, en la compostelana solamente se han acometido actuaciones parciales.

En el caso del Clínico, en un hospital inaugurado en 1999 y que ha modificado sustancialmente sus criterios de organización y prestaciones sanitarias, hoy referente a nivel autonómico y estatal en muchas dolencias.

Se recuerda además que, junto al proceso de ampliación del hospital compostelano, la construcción del Centro de Protonterapia de Galicia supondrá un importante paso en el tratamiento contra el cáncer y permitirá posicionar la actividad clínica e investigadora de los profesionales del CHUS al más alto nivel. Un centro que será el primero del sistema público español en entrar en funcionamiento a partir de 2026, y que supondrá también un reto al prestar asistencia no solo a los pacientes gallegos, sino a los procedentes de comunidadades limítrofes como Asturias y Castilla y León, o Portugal.

Los redactores encargados de elaborar el plan funcional para el área sanitaria compostelana deberán hacerlo en estrecha colaboración con los profesionales de la misma, mediante un trabajo de campo con presencia física en cada servicio y que deberá ser validado por la dirección y revisado a su vez por cada uno de los servicios.

La empresa adjudicataria deberá proponer un dimensionado general del CHUS, cuantificando los elementos clave, desde el número de camas en funcionamiento hasta el de quirófanos, pasando por las zonas de consulta externas disponibles para los usuarios y los espacios para urgencias o hospitales de día. Todo ello teniendo en cuenta los criterios de confortabilidad de los edificios y accesos a los mismos. Se incide también en que deberán favorecer la relación de los servicios entre sí y con el resto de centros del área compostelana, además de incorporar sinergias organizativas para garantizarse la eficiencia, calidad y dimensionado de los recursos físicos.

Se propone a su vez tener en cuenta la reordenación de aquellos servicios y unidades que puedan compartir procesos y recursos.

En cuanto a la hoja de ruta a seguir para los espacios en concreto, se prevé que con él se pueda desarrollar el estudio previo arquitectónico en cada centro, identificando las características generales de cada área en cuanto a organización estructural y funcionamiento.