Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extinguen un pequeño incendio en Lalín

Extinguen un pequeño incendio en Lalín |

Extinguen un pequeño incendio en Lalín |

El martes, alrededor de las 16:00 horas, arrancó un incendio en un terreno agrícola en Vilatuxe. Asistieron medios de la Concellería de Medio Rural y la Brigada Municipal de Lalín. Consiguieron extinguirlo rápidamente, cerca de 50 minutos, antes de que se extendiese.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents