Exponen las expropiaciones para la mejora de la EP-6007
REDACCIÓN
Lalín
La Diputación provincial somete a exposición pública la relación de bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para acometer el plan de mejora en la carretera EP-6007. La actuación, que rebasa los 640.000 euros, 30.000 para expropiaciones, se llevará a cabo en la vía que une A Goleta con Cercio y O Rodo con Brántega.
Los trabajos se desarrollarán en 250 metros de la vía provincial a su paso por el núcleo de Cercio, donde se mejorará la movilidad peatonal y se habilitarán espacios de aparcamiento. Se acondicionarán dos zonas cerca de la iglesia, creando una plaza de encuentro vecinal.
