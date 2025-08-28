«Hay gente dispuesta a dinamizar el observatorio de Zarragrande»

El 12 de agosto del año que viene habrá un eclipse total de Sol que será visible desde toda Galicia. Le seguirán otros dos, pero ya de visión parcial, en 2027 y 2028. En la coordinación de actividades vinculadas a estos fenómenos trabaja ya la Comisión Nacional del Eclipse, integrada en la Comisión Nacional de Astronomía. Serán, sin lugar a dudas, tres eventos que atraerán turistas a los destinos Starlight de Galicia, entre los que se encuentran Lalín y Chantada. Pero la zona centro de Galicia dispone de otros puntos idóneos para el visionado de estrellas, como Forcarei o Vila de Cruces. En este municipio, el observatorio que construyó José Antonio López Pérez en Zarragrande está cerrado desde su muerte en 2014, y sus descendientes lo cedieron en abril de 2023 al Concello.

Hay un grupo de expertos que en su momento contactaron con la familia para que estas instalaciones vuelvan a funcionar. Una de esas personas es Eduardo Ojero Pascual, oriundo de Valladolid y con una extensa carrera que lo ha llevado a trabajar como astrónomo en el Observatorio de Calar Alto, en Sierra Nevada, en el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Villanueva de Cañada, en Madrid, o en un observatorio en órbita de la ESA que estudia el universo en rayos X. Ya jubilado, continúa impartiendo conferencias, forma parte de la Sociedad Galega de Astrónomos y desde Piloño, donde reside, desea seguir con una labor divulgativa de la astronomía que desarrolló durante muchas ocasiones en la zona de El Escorial.

El telescopio, en buenas condiciones

En esa primera aproximación a la familia se propuso la puesta en marcha de una fundación para devolver a la vida el observatorio. «Vimos cómo estaban las instalaciones y se puede arreglar, porque no se encuentra en un estado ruinoso. El telescopio, en apariencia, está en buenas condiciones, aunque no hicimos una prueba de funcionamiento», relata. Eduardo Ojero conoce a otros expertos, como José Ángel Docobo (el coordinador científico del Observatorio de la USC), a Ana Ulla Miguel, del Departamento de Física Aplicada de la Universidade de Vigo, o a Xosé Díaz, profesor de Matemáticas del IES Marco do Camballón. «Somos un grupo de gente que estaríamos dispuestos a dinamizar Zarragrande de forma desinteresada, con observaciones, conferencias y obradoiros, pero debe ser el Concello y el pueblo quien intente acercarse para que se destine un dinero mínimo a que funcione esa fundación».

Puede que Zarragrande no sea el lugar más idóneo para un observatorio, por la presencia de árboles y porque hay poco horizonte, «pero la cúpula no está mal, al alzarse a una altura de entre 5 y 10 metros. No es un buen sitio, pero históricamente es lo que hay» y, sobre todo, hay que evitar su pérdida porque supondría enterrar los esfuerzos del conocido como ‘neno das estrelas’ y dejar pasar el impulso del turismo astronómico, que tiene ya un impacto económico muy importante en varias zonas de Teruel, Guadalajara o el concello ourensano de A Veiga.

"Hace 300 años no sabíamos que existían las galaxias"

Si se reabre Zarragrande, podía acoger actividades en otros enclaves, como el Alto da Madanela o el campo de fútbol de Piloño, donde Ojero coordinó un visionado de Perseidas en colaboración con la asociación Garatuzas. «Lo importante es tener poca luz cerca, un horizonte más o menos amplio y que los árboles no superen los 20 grados de altura sobre ese horizonte». La idea de este físico y astrónomo es emplear pequeños telescopios con los que organizar observaciones para disfrutar de «espectáculos como Júpiter o Saturno». Ojero destaca el interés creciente por la astronomía, pero también la falta de formación a la hora de usar un telescopio de la forma más idónea. Por ejemplo, el empleo de un láser para señalar una estrella o un planeta permite al público identificar mucho mejor ese objeto celeste. «El Sol, la Luna y las constelaciones son muy importantes a la hora de saber orientarse» remarca. La astronomía es una materia que se imparte en Geografía y Ciencias Sociales, pero precisa una mayor divulgación para, por ejemplo, saber que las fases lunares influyen a la hora de tener una peor o mejor cosecha.

Es imposible no preguntarle a Ojero hasta qué punto películas de ciencia ficción como 2001, una odisea del espacio han sido premonitorias en los avances en astronomía. Ojero nos facilita un par de títulos más, La llegada y Ovni, que también giran en torno al contacto alienígena con la Tierra. «Como decía Arthur C. Clarke, cualquier civilización más avanzada que la nuestra nos parecerá magia. Es como si tú mandas un teléfono móvil al siglo XV, y piensa que hace 300 años no sabíamos que existían las galaxias», añade. Remarca que la astronomía no busca marcianos, sino formas de vida, ya que «existen montones de agua, de componentes de ácido nucleico y de fósforo. El universo tiene una conspiración para producir vida».

El entorno de Zarragrande, el pasado julio. | / Bernabé/Javier Lalín

Cambiar la iluminación para mejorar las observaciones

Al margen de su trayectoria profesional, Eduardo Ojero ha participado en diferentes proyectos educativos orientados a la divulgación y la enseñanza de la astronomía y la astrofísica, como miembro del proyecto CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research) de la Agencia Espacial Europea. Su colaboración con la asociación Garatuzas fue fruto de la casualidad y seguro que se dan bastantes más ocasiones, en vista de la labor divulgadora del primero y de la actividad de dinamización del colectivo.

En verano podemos ver las lágrimas de San Lorenzo, la Osa Mayor y Menor y otras constelaciones, como la del Cisne o la del Águila, pero los reclamos del invierno son la constelación del Dragón o la estrella Sirio.Sea en Cruces o en cualquier otro enclave, este visionado de estrellas sería más fácil al rebajar la contaminación lumínica, con medidas tan fáciles como evitar la iluminación, desde el suelo, de monumentos y jardines, o emplear cacerolas para las farolas, como las que se ya se usan en municipios al otro lado del Ulla, en puntos como Camporrapado, Touro, A Susana o Sigüeiro. «Hay que emplear modelos que eviten la iluminación directa» y que, además de dificultar la conducción en coche, también alteran los biorritmos de la fauna silvestre, y fuerzan su desaparición.