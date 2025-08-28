El Concello de Lalín descarta daños en el Casino tras la demolición de la vivienda anexa

El gobierno de Lalín descarta que la demolición de la vivienda anexa al Casino vaya a ocasionar daños en el edificio de la sociedad. El responsable municipal de Urbanismo, Pablo Areán, considera que quizá la directiva del Círculo de Recreo arriesgó demasiado con sus aseveraciones y subraya que el plan de derribo estará auspiciado en su momento por un informe técnico que prevé eventualidades como esta.

Areán recuerda que el proyecto técnico de demolición fue contratado con un arquitecto de sobrada solvencia y que su labor será precisamente determinar las actuaciones necesarias para preservar la seguridad de espacios públicos o privados colindantes. «Son cuestiones todas ellas que se incluirán en el proyecto técnico ya adjudicado a Alfredo Díaz, una persona que trabajó en el concurso de ideas del Castro Tecnolóxico», remarca el miembro del equipo de gobierno. «Quizá echaron el carro antes que los bueyes», manifiesta, en alusión al contenido del comunicado remitido desde la presidencia del Casino al ayuntamiento donde se exponía que la demolición de una de las casas deshabitadas adquiridas por la administración local para la construcción de la Gran Praza podría ocasionar daños estructurales en la sede de la sociedad.

La contratación del proyecto técnico fue aprobada en junta de gobierno local el pasado 18 de julio por un importe de 4.791 euros e incluye el derribo de las dos viviendas ya propiedad municipal. Para ello se articuló un procedimiento negociado en el que se pidieron ofertas a dos empresas más, que trasladaron presupuestos de 18.089 y 18.174 euros. Según establece el acuerdo del organismo del ejecutivo local el adjudicatario dispone de un plazo de un mes para elaborar el citado informe desde que le fuese notificado. Por el momento, apunta Pablo Areán, no hay fecha prevista para el derribo de estos inmuebles.

La puesta en marcha de la Gran Praza, un proyecto que el gobierno desea iniciar este mandato pero que se extenderá durante años por su coste, está supeditada en gran medida a que al Concello llegue dinero de Europa. Lalín aspira a 15 millones al amparo del programa Estrategias Territoriales Integradas (ETI), recursos con los que también pretende dibujar el futuro modelo urbano. Por el momento se desconoce cuándo llegará la resolución del Gobierno central, que tiene desde febrero los proyectos lalinenses.