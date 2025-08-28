Cachafeiro presenta una cuenta «de emergencia» de 2,5 millones

El gobierno local de Forcarei ya tiene listo su proyecto de Presupuestos Municipales para este año, que asciende a 2.547.927 euros y que se presenta como unas «cuentas de emergencia» para hacer frente a la «situación crítica» de las arcas municipales y garantizar los servicios municipales y el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) en lo que resta del presente ejercicio.

El documento económico se debatirá mañana día 29 en un pleno extraordinario fijado para las 13.00 horas en la sala de juntas y que busca la actualización de las cifras con el objetivo de encontrar una «eficiente racionalización de los pocos o inexistentes recursos existentes para salvar la falta de fondos en todas las partidas salvo en el capítulo 1 de personal, ya que no hay dinero para pagar la asistencia domiciliaria desde el pasado junio y hay 500.000 euros de facturas pendientes de este año que no tienen partida», según explicó el portavoz del ejecutivo, Alejo Vidal.

El también primer teniente de alcalde explicó que el anterior gobierno socialista «se gastó todo el dinero de este año en pagar sus facturas y pufos de los años 2023 y 2024, lo que demuestra que la mala gestión económica ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y además actuó con irresponsabilidad gastando todo el dinero antes de que fuera censurado y cesado por la mayoría del pleno», señaló Vidal.

Por ello, el gobierno de Belén Cachafeiro optó por esta primera medida económica, renovando un presupuesto que estaba prorrogado desde el año 2019 —fue diseñado y aprobado por el anterior gobierno del PP— y optando por la contención de gastos y el mantenimiento de los servicios. Cabe señalar que estas cuentas también cuentan con el respectivo acuerdo con los sindicatos para la actualización de los salarios del personal.

Estas nuevas cuentas destinan más de 1,6 millones de euros a gastos en bienes corrientes para garantizar el funcionamiento municipal, mantendrán congelados todos los impuestos y tasas municipales y cuentan con una partida simbólica de 39.000 euros para inversiones «que se implementará en los cuatro meses que restan de año y que posiblemente acabe rondando el millón de euros con gestión, negociación y proyectos», añadió Vidal.

Además, permanece sobre la mesa la posibilidad de pedir un crédito, ya que aunque se están tomando medidas de ahorro, como la supresión de los 63.000 euros anuales del salario de Verónica Pichel, puede ser que sea necesario para terminar el año cumpliendo con los servicios, los compromisos y demás obligaciones de este Concello.

«Dijimos que el Presupuesto Municipal, prorrogado desde la última vez que lo hicimos nosotros en el año 2019 en una muestra de seis años de incompetencia del gobierno socialista, era una prioridad y cumplimos, porque está listo tan solo 27 días después de tomar posesión con el objetivo de licitar el SAF para blindarlo y poder llegar hasta diciembre», concluyó Alejo Vidal.

En otro orden de cosas, la alcaldesa, Belén Cachafeiro, también aprovechó para convocar para el viernes otro pleno extraordinario, que será a las 8.30 horas, para abordar así esta nueva organización y configuración del gobierno local y del funcionamiento del Concello hasta el año 2027.