El BNG reclama en el Parlamento datos de la extinción del fuego forestal de O Sexo
Asegura que la información que difunde Medio Rural «no se corresponde con la realidad que vivieron los residentes de varias parroquias» de Agolada
REDACCIÓN
La parlamentaria del BNG Ariadna Fernández solicitó por escrito ante la Cámara autonómica un informe sobre el incendio registrado el 15 de este mes en la parroquia agoladesa de O Sexo. Insta a que en ese informe se detallen la cifra de brigadistas que participaron en la extinción, así como los medios terrestres y los aéreos, indicando en los tres casos a qué hora llegaron a la zona, como se pide también sobre las unidades técnicas. El BNG también quiere conocer con detalle cuántas hectáreas quedaron calcinadas y la hora en que se recibió el primer aviso del incendio.
Evacuación
Ariadna Fernández asegura que los datos acumulados que ofrece la Consellería do Medio Rural «no ayuda a tener una visión real de lo que sufrieron los vecinos y vecinas» y que afirman que durante la jornada del fuego «no vieron tal despliegue de medios y se sintieron abandonados ante una situación que era de pánico total, en la que algunos decidieron colaborar en la extinción por miedo a que el fuego llegase a las casas sin poder salir de la aldea, ya que no existía posibilidad de evacuación en ese momento».
