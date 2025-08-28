El BNG reclama en el Parlamento datos de la extinción del fuego forestal de O Sexo

La parlamentaria del BNG Ariadna Fernández solicitó por escrito ante la Cámara autonómica un informe sobre el incendio registrado el 15 de este mes en la parroquia agoladesa de O Sexo. Insta a que en ese informe se detallen la cifra de brigadistas que participaron en la extinción, así como los medios terrestres y los aéreos, indicando en los tres casos a qué hora llegaron a la zona, como se pide también sobre las unidades técnicas. El BNG también quiere conocer con detalle cuántas hectáreas quedaron calcinadas y la hora en que se recibió el primer aviso del incendio.

Evacuación

Ariadna Fernández asegura que los datos acumulados que ofrece la Consellería do Medio Rural «no ayuda a tener una visión real de lo que sufrieron los vecinos y vecinas» y que afirman que durante la jornada del fuego «no vieron tal despliegue de medios y se sintieron abandonados ante una situación que era de pánico total, en la que algunos decidieron colaborar en la extinción por miedo a que el fuego llegase a las casas sin poder salir de la aldea, ya que no existía posibilidad de evacuación en ese momento».