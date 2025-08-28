BNG denuncia a falta de atención médica no CIS
Solicitan dúas prazas para o servizo de psiquiatría e psicoloxía e maior cobertura na área pediátrica
REDACCIÓN
O Bloque Nacionalista Galego de Lalín denuncia a situación que se está a vivir no Centro Integrado de Saúde (CIS) de Lalín, que describen como alarmante, onde cada vez existen máis dificultades para solicitar atención psicolóxica, psiquiátrica e pediátrica.
Explican que o servizo de Psicoloxía leva máis de catro meses sen cobertura algunha, deixando a moitas persoas sen atención que precisan. Súmaselle a isto a falta de atención primaria no servizo de Psiquiatría por mor de falta cobertura das vacación do persoal sanitario que exerce esta función. «Como mínimo, esiximos que o Sergas cubra as prazas actuais, que xa son as mínimas posibles», expoñen, «a veciñanza que precisa destes servizos sanitarios públicos non ten que verse obrigada a ir á privada».
Tamén recordan a situación que se viviu este verán na área pediátrica no centro. Recordan que o pasado mes a maiorías das citas pediátricas para «consulta de enfermidade» non eran posible ao longo de todo o mes de agosto, e o mesmo para as citas para «control de idade», que é imposible pedir citas por telas completas. A maiores, expoñen que a axenda estivo pechada nos últimos meses, o que impedía até hai poucos días pedir para o seguinte mes ou saber cando había dispoñibilidade.
O BNG esixe unha solución definitiva, e propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dun acordo no que se lle instará á Xunta de dotar de dúas prazas máis ao CIS, unha de psicoloxía e outra de psiquiatría, unha praza máis pola mañá de pediatría, dotar ao centro de atención Pediátrica polas tardes sen recortar o servizo de mañá, e solicitan unha reunión urxente co Conselleiro de Sanidade para trasladar estas demandas e esixir compromisos concretos con prazos de execución.
