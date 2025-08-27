Tres rutas cabalares para recorrer Deza en septiembre y octubre

La asociación de Cabaleiros de Silleda ya cuentan con cartel para su quinta edición de la Ruta Cabalar de Trasdeza el sábado 6 de septiembre. La excursión comenzará en el Recinto Feiral da Semana Verde, a las 16.00 horas y, aproximadamente a la mitad del recorrido (20 kilómetros, se hará una parada para disfrutar de unos pinchos. Una vez finalizado el trayecto, a las 22.00 horas está programada una cena para todos los que deseen asistir. La velada contará con una actuación de Raquel Pallares y servicio de barra. El precio de la ruta más cena es de 35 euros, 15 euros en caso de niños y niñas de 6 a 12 años. Está abierto el plazo de inscripción hasta el 2 de septiembre, en Talleres Taín o en los teléfonos 642 493 085 ó 629 143 904.

La vigésimo tercera edición de Ruta Cabaleiros do Faro, de Rodeiro, se celebrará entre 20 y 21 de septiembre, organizada por Cabaleiros do Faro. En la primera jornada está programada la ruta a las 16.30 horas, con parada en medio del camino para reponer fueras. Tras el recorrido, dará comienzo la cena popular a las 22.30 horas en el campo da feira de Río. El precio de la ruta sin cena es de 10 euros, con cena de 30 euros, y para niños de hasta 12 años, 15 euros. Al final de la jornada se repartirán unos detalles y habrá una fiesta amenizada por Dj Regadisco Show. El domingo será la carrera de caballos, a partir de las 11.00 horas con dos categorías por la mañana, andadura chapeada y trote, y dos a la tarde a partir de las 15.30 horas, andadura serrada y carrera de burros. La fecha límite para apuntarse a las actividades es el 17 de septiembre, en 649 006 721 y 628 435 636.

Las asociaciones recuerdan que serán los jinetes los responsables de cualquier daño que puedan sufrir sus caballos. Por último, aunque todavía con cartel provisional, está anunciada la VII Ruta Cabalar de Val do Vea, A Estrada, el 4 de octubre.