Una treintena de comercios de Lalín ofrecen descuentos de hasta el 80%

Un total de 29 comercios lalinenses de los sectores de la moda, calzado, lencería, óptica, complementos, perfumería, artesanía, textil del hogar y decoración participarán entre mañana y el sábado en una nueva edición de la feria Stock Outlet organizada por la Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín con la colaboración de Xunta y Concello.

Los establecimientos, que estarán identificados con carteles, moqueta azul en la entrada y globos, son los siguientes: Akebia, Alalá Nikis Lalín, Ana Blanco Centro Óptico, C&C Young Trend, Calzados Alca, Calzados Senra, Colorín Colorado, Cris Abad, Dándara, Federópticos Pereiro, Foot on Mars, G-Básico, Guerra, It´s Man Only, It´s Only, Karen, Lencería Lilas, Mi Casa Lalín, Moca, Mombai Artesanía, Montoto, Muchas, Multiópticas Lalín, Nereida Novias, Ninfa, Saber Vivir, Thebes, Ve de Íntima y Zapatería Martínez.

El presidente de la patronal, David Campos, destaca que los comercios ofrecerán descuentos hasta el 80% en artículos y productos de rebajas y procedentes de campañas anteriores. «Con este formato de outlet, que se desarrolla en las propias tiendas, todo el mundo gana, porque los clientes pueden acceder a ofertas muy atractivas y las tiendas tienen la oportunidad de darle salida al stock que acumulan de temporadas anteriores sin incurrir en gastos adicionales», señala.