Una treintena de comercios de Lalín ofrecen descuentos de hasta el 80%

El Stock Outlet está organizado por la AED y será entre mañana y el sábado

Uno de los comercios participantes.

Uno de los comercios participantes.

REDACCIÓN

Lalín

Un total de 29 comercios lalinenses de los sectores de la moda, calzado, lencería, óptica, complementos, perfumería, artesanía, textil del hogar y decoración participarán entre mañana y el sábado en una nueva edición de la feria Stock Outlet organizada por la Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín con la colaboración de Xunta y Concello.

Los establecimientos, que estarán identificados con carteles, moqueta azul en la entrada y globos, son los siguientes: Akebia, Alalá Nikis Lalín, Ana Blanco Centro Óptico, C&C Young Trend, Calzados Alca, Calzados Senra, Colorín Colorado, Cris Abad, Dándara, Federópticos Pereiro, Foot on Mars, G-Básico, Guerra, It´s Man Only, It´s Only, Karen, Lencería Lilas, Mi Casa Lalín, Moca, Mombai Artesanía, Montoto, Muchas, Multiópticas Lalín, Nereida Novias, Ninfa, Saber Vivir, Thebes, Ve de Íntima y Zapatería Martínez.

El presidente de la patronal, David Campos, destaca que los comercios ofrecerán descuentos hasta el 80% en artículos y productos de rebajas y procedentes de campañas anteriores. «Con este formato de outlet, que se desarrolla en las propias tiendas, todo el mundo gana, porque los clientes pueden acceder a ofertas muy atractivas y las tiendas tienen la oportunidad de darle salida al stock que acumulan de temporadas anteriores sin incurrir en gastos adicionales», señala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents