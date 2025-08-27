Un ternero para San Ramón

Cada 17 de enero se celebra la festividad de San Antón, una fecha marcada en el calendario por los amantes de los animales, y en muchos lugares persiste la tradición de las bendiciones comunitarias. En la capital dezana lugares como Gresande o Lalín de Arriba mantienen esta liturgia. Las ofrendas de los llamados animales santos también sigue viva en algunos territorios, donde por las fiestas del patrón se subastan estos ejemplares donados por fieles.

No necesariamente este es el caso que nos ocupa, aunque en Agolada también habrá una puja. El ganadero Rafael Méndez llevará el próximo día 30 al campo de la fiesta de la parroquia de Artoño un hermoso ejemplar de ternero frisón que será subastado y los fondos serán entregados a la comisión organizadora de los festejos en honor a San Roque. Se trata de un ternero cebado que pesará en torno a 170 kilogramos en canal. Los interesados en participar en la subasta deberán acudir a la medianoche al campo de la fiesta, después de una gran torresmada, para hacer sus ofertas. El precio de salida será de 600 euros y cada puja será a partir de 50 euros a mayores. El animal estará en el campo de la fiesta desde el sábado por la tarde.

Esta iniciativa, que según Rafael Méndez, es totalmente novedosa, parte con el objetivo de preparar, ya de cara al próximo año, una celebración temática. La Festa do Becerro Frisón podría fijarse para el mes de abril o quizá mayo. Vecinos de Artoño y visitantes podrán sacar el sábado la cartera para llevarse un ternero mientras disfrutan del baile.