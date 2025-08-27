Un ternero para San Ramón
Las aldeas se vacían y sus vecinos tienen cada vez más dificultades para confeccionar un programa festivo. Con los recursos económicos limitados, las comisiones tienen que estrujarse las meninges para buscar dinero y los sorteos u otras iniciativas aportan unos fondos muy relevantes.
Cada 17 de enero se celebra la festividad de San Antón, una fecha marcada en el calendario por los amantes de los animales, y en muchos lugares persiste la tradición de las bendiciones comunitarias. En la capital dezana lugares como Gresande o Lalín de Arriba mantienen esta liturgia. Las ofrendas de los llamados animales santos también sigue viva en algunos territorios, donde por las fiestas del patrón se subastan estos ejemplares donados por fieles.
No necesariamente este es el caso que nos ocupa, aunque en Agolada también habrá una puja. El ganadero Rafael Méndez llevará el próximo día 30 al campo de la fiesta de la parroquia de Artoño un hermoso ejemplar de ternero frisón que será subastado y los fondos serán entregados a la comisión organizadora de los festejos en honor a San Roque. Se trata de un ternero cebado que pesará en torno a 170 kilogramos en canal. Los interesados en participar en la subasta deberán acudir a la medianoche al campo de la fiesta, después de una gran torresmada, para hacer sus ofertas. El precio de salida será de 600 euros y cada puja será a partir de 50 euros a mayores. El animal estará en el campo de la fiesta desde el sábado por la tarde.
Esta iniciativa, que según Rafael Méndez, es totalmente novedosa, parte con el objetivo de preparar, ya de cara al próximo año, una celebración temática. La Festa do Becerro Frisón podría fijarse para el mes de abril o quizá mayo. Vecinos de Artoño y visitantes podrán sacar el sábado la cartera para llevarse un ternero mientras disfrutan del baile.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos