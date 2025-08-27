PSOE y BNG piden la devolución de las cuotas durante el cierre del Arena

Socialistas y nacionalistas de Lalín denuncian el cobro íntegro de las cuotas de este mes a los usuarios del multiusos cuando la instalación, recuerdan, estuvo cerrada más de la mitad de agosto. Las dos fuerzas de la oposición coinciden en que esta situación deriva de una deficiente gestión del gobierno local, al que piden explicaciones urgentes.

Mario López, edil del PSOE, pide que se facilite información a los usuarios sobre cómo se pretende gestionar la compensación económica. «Un año más vieron como se le cargaba el recibo por la piscina o el gimnasio, pero carecen de información sobre si les será devuelta la parte proporcional al cierre». Para el concejal socialista, del mismo modo que el Concello colocó carteles sobre el cierre podría haber puesto otros sobre la devolución del dinero en los pagos mensuales o si, para los bonos, los usuarios tendrán 15 días más para gastarlos. «Esperemos que la respuesta sea afirmativa, porque de lo contrario exigiremos explicaciones y que las personas usuarias reciban algún beneficio por no disponer de este espacio durante más de 15 días».

Mientras, el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, denuncia que el cierre prolongado dejó sin servicio a cientos de personas que pagan puntualmente su cuota y que consideran un abuso cobrar por un servicio que no se prestó. «No es de recibo que se cobre el mes entero cuando la mitad del tiempo a instalación estuvo cerrada», afirma. Además, recuerda que el cobro íntegro de estas cuotas, pese al cierre de la instalación, deriva de la modificación de la ordenanza fiscal, aprobada en el pleno de octubre de 2024. Esa modificación fiscal, aprobada por el PP, con los votos en contra de los concejales del BNG, establece, concreta que «no dará derecho a la devolución ni compensación de ningún tipo en los precios públicos ya abonados por los usuarios, en el caso de cierre de las instalaciones deportivas en el período estival y cierres en fechas festivas». Recuerda que el Lalín Arena es un espacio municipal, hecho y financiado en buena medida con fondos públicos, por lo que entiende que debería prevalecer la transparencia y la justicia en el cobro de las cuotas y, pese al anterior, solicita una compensación inmediata, ya sea mediante una devolución proporcional de la cuota cobrada sin haber prestado el servicio o deduciendo el importe correspondiente en la próxima mensualidad.