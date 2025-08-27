La Mimela traspasa fronteras

Desde 1985, año en el que abrió sus puertas, la Pastelería Mimela de A Estrada fue ganándose un nombre que ha ido trascendiendo mucho más allá de A Estrada. «Está claro que la mayor parte de nuestra clientela es de A Estrada pero en un domingo de verano, el 85% de nuestros clientes pueden ser de fuera. Un sábado estaríamos en un 40%. Tenemos mucha clientela que no es de aquí. En invierno, esa media baja, pero tenemos muchos clientes que se desplazan para venir a junto nuestra», nos explica Antonio Sanmartín, el responsable de la reconocida empresa estradense. Esa clientela de fuera del pueblo es una de las razones por las que la Mimela ha decido dar un paso al frente, abriendo su propia aplicación de pedidos, inicialmente para su recogida y en el futuro para su entrega a domicilio por toda España.

«Creo que nos pasa un poco como a Gonzalo Pose en Argentinos Burguer. Siempre buscamos hacer cosas distintas a los demás, algo que no encuentras en todos lados. Eso termina haciendo que la gente venga a ti», argumenta. «Nosotros tenemos una pareja que viene todos los domingos desde Narón a junto nuestra. En Pascua y en Navidad, también nos pasa. Viene gente de muchos sitios», afirma un hombre que defiende la pastelería artesana por encima de otras que apuestan por producots que ya vienen semipreparados. «La pastelería artesanal está desapareciendo. Es un oficio sacrificado, porque requiere mucho tiempo, pero también es caro empezar porque necesitas maquinaria».

Teniendo en cuenta las visitas que tienen de fuera y también los encargos que reciben de vecinos de A Estrada, la Pastelería Mimela ha decidido dar un paso más, creando una aplicación propia que ya está disponible para descargar y comenzar a utilizar.

Inicialmente esta aplicación se ha abierto únicamente para los encargos que se recogan en su tienda. Es decir, si usted quiere por ejemplo una tarta personalizada para un día y una hora en concreto, solo tiene que entrar en la aplicación de la Mimela, seleccionar lo que quiere y fijar cosas como por ejemplo el tamaño, la dedicatoria o las velas. Luego solo tendrá que pasar a recogerla a la hora marcada. Antonio Sanmartín explica que en esta versión inicial de los encargos online se puede pedir en torno al 90% de sus productos, incluso los helados artesanales. Esta propuesta será útil para los vecinos del pueblo pero también para aquellas personas que vengan de otras localidades y que se van a asegurar de encontrar aquellos productos que más les gustan sin peligro de que se agoten antes de su llegada.

Salto nacional

Sin embargo, el pastelero estradense nos explica que este proyecto no se va a quedar aquí, ya que a comienzos del año viene van a ampliarla para repartir pedidos por toda España. «Esta tienda online es nuestra respuesta a una pregunta que nos hacen muchas veces, especialmente por las redes sociales y por teléfono: ¿no vendéis online? Así que nos animamos a crear una nueva página web y una aplicación para poder llegar a todos los puntos de España», manifestó el responsable de la pastelería más antigua de A Estrada.

«Ahora mismo ya tenemos todo preparado pero queremos ir poco a poco. Es un paso que tenemos que dar pero es un paso importante. Ya tenemos por ejemplo un convenio con una empresa de transporte que es la que se va encargar del reparto», nos explica. Como es entendible, esta nueva tienda online no tendrá los mismos productos que la tienda presencial o de encargo y recogida en la tienda. «Hay cosas que no podemos mandar porque no llegaría en buenas condiciones, como las tartas o los pasteles Sin embargo hay otras que sí, como las pastas, los chocolates o las mimeliñas. También por ejemplos los panetones en Navidad».