Javier Otero y su Concerto Wifi estarán el día 6 en Porto do Son
Será un espectáculo silencioso donde el público llevará cascos
REDACCIÓN
El pianista estradense Javier Otero Neira actuará finalmente el sábado 6 de septiembre, a las 20.00 horas en la Fachada Marítima de Porto do Son, en su particular Concerto Wifi.
Este proyecyo innovador llamado «Escuchando el silencio» consiste en que, mediante el uso de tecnología Wifi, el artista realizará un ejercicio sin precedentes, con una propuesta artística basada en la intervención musical en espacios únicos donde el silencio perdura en el entorno. Respetando ese silencio, transcurre el concierto de piano y electrónica con auriculares de última generación.
Se trata de una intervención artística de Javier Otero Neira en la que música y tecnología se dan la mano con el entorno, de manera especial, integrando luz y al propio espectador, convirtiéndolo en un espacio interactivo y multidisciplinar. El sonido llega a los oyentes gracias a la tecnología SilentSystem (auriculares conectados a través de Wifi) que permite a los asistentes moverse libremente, llevando consigo la música en total silencio mientras se empapan del espacio, la naturaleza, y lo más importante, la música.
Las personas interesadas podrán reservar la entrada en la Casa da Cultura de Porto do Son o en los teléfonos 981 767 758 o 604 026 138, en horario de 8.00 a 14.00 horas. En caso de mal tiempo, el concierto se trasladará a la Casa da Cultura de Porto do Son.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos