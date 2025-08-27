Javier Otero y su Concerto Wifi estarán el día 6 en Porto do Son

El pianista estradense Javier Otero Neira actuará finalmente el sábado 6 de septiembre, a las 20.00 horas en la Fachada Marítima de Porto do Son, en su particular Concerto Wifi.

Este proyecyo innovador llamado «Escuchando el silencio» consiste en que, mediante el uso de tecnología Wifi, el artista realizará un ejercicio sin precedentes, con una propuesta artística basada en la intervención musical en espacios únicos donde el silencio perdura en el entorno. Respetando ese silencio, transcurre el concierto de piano y electrónica con auriculares de última generación.

Se trata de una intervención artística de Javier Otero Neira en la que música y tecnología se dan la mano con el entorno, de manera especial, integrando luz y al propio espectador, convirtiéndolo en un espacio interactivo y multidisciplinar. El sonido llega a los oyentes gracias a la tecnología SilentSystem (auriculares conectados a través de Wifi) que permite a los asistentes moverse libremente, llevando consigo la música en total silencio mientras se empapan del espacio, la naturaleza, y lo más importante, la música.

Las personas interesadas podrán reservar la entrada en la Casa da Cultura de Porto do Son o en los teléfonos 981 767 758 o 604 026 138, en horario de 8.00 a 14.00 horas. En caso de mal tiempo, el concierto se trasladará a la Casa da Cultura de Porto do Son.