Forcarei suprime la dedicación exclusiva de Pichel para ahorrarse 63.000 euros

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, anunció ayer que, en el próximo pleno de Organización en el que se aprobará la configuración del nuevo gobierno, se va a proceder a suprimir la dedicación exclusiva de Verónica Pichel, cifrada en unos 63.000 euros anuales —48.000 brutos y 15.000 de cotizaciones sociales—, para ahorrar esta importante cantidad y poder hacer frente a la «crítica situación» de las cuentas del Concello dejada por la gestión del gobierno socialista.

De este modo, el ejecutivo del PP va a trabajar sin ningún sueldo los casi dos años que restan de mandato, «ya que es preciso optimizar todos los recursos que tenemos para tratar de superar el estado de emergencia» en el que se encuentran las arcas municipales.

En concreto, el concello forcaricense informó que la tesorería del consistorio tiene, en este momento, facturas sin pagar del presente año por un importe de 500.000 euros, pero «lo peor de todo es que no hay ni un solo euro ni partidas habilitadas para abonarlas».

Además, según manifestaron desde el gobierno local tampoco hay fondos para sufragar los servicios municipales, como el alumbrado y muchos otros, hasta final de año «a causa de la nefasta gestión del PSOE tras seis años en el ejecutivo de Forcarei» y solo existe dinero en el capítulo 1 del Presupuesto para pagar los salarios de los funcionarios y del personal del Ayuntamiento hasta el día 31 de diciembre.

«Cuando el Ministerio de Hacienda publicaba sus informes trimestrales ya quedaba claro que la situación económica era muy mala, pero es bastante peor de lo esperado, por lo que vamos a tener que hacer un gran trabajo de gestión, pero afortunadamente tenemos experiencia, ya que en el año 2012 también superamos con éxito una situación compleja por los gastos de construcción del polígono de Vilapouca», explicó la regidora.

«Absoluta mentira»

Finalmente, la alcaldesa Belén Cachafeiro explicó que las cuentas reales confirman la «absoluta mentira» de Verónica Pichel cuando el día 23 de julio, a una semana de la moción de censura, dijo que había 1,7 millones de euros en las cuentas, porque eso solo era una foto fija que se derrumbó en los días siguientes cuando se puso a pagar facturas pendientes de los años 2023 y 2024 y acabó con todo el dinero, dejando deudas por medio millón de euros por obras y servicios del presente año.