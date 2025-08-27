Fiestas en Viascón los días 30 y 31 con Xtra, Dolce Vita y Merce Pousada

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y los miembros de la Comisión de Festas presentaron el programa festivo que en honor a San Antón y la Virxe de Lourdes tendrá lugar en la parroquia de Viascón el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.

El sábado 30 de agosto, a las 13.00 horas, comenzarán los actos con la celebración de la misa solemne en honor a San Antón, y la sesión vermú estará amenizada por la Banda Unión Musical de Tenorio. Por la noche, la verbena contará con la música del trío Xtra y la discomóvil Dolce Vita, que se encargarán de animar la jornada hasta altas horas de la madrugada.

El domingo 31 a las 13.00 horas habrá misa solemne en honor a la Virxe de Lourdes, seguida de una procesión acompañada por los gaiteros As Afoutiñas. A las 17.30 horas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de hinchables y música, puesto que se realizará una Fiesta de la Espuma si las reservas de agua lo permiten.

A partir de las 19.00 horas, el evento principal será la actuación de la actriz y humorista Merce Pousada, también conocida como «La Morgan Gallega».

Jorge Cubela reiteró a los miembros de la Comisión de Festas el apoyo del Concello a este tipo de eventos, a través del Plan Cultural Municipal, que dinamizan y mantienen vivas las tradiciones populares, a la vez que son un motivo de encuentro y convivencia vecinal.