Exámenes para tres plazas de Policía Local con 178 aspirantes

Con normalidad, según el ayuntamiento, se desarrolló ayer la primera prueba tipo test para el proceso selectivo del Concello de Lalín con el que cubrirá tres plazas para la agrupación de Policía Local. Fueron un total de 178 los aspirantes que se dieron cita un poco antes de las 10.00 horas delante del multiusos para iniciar el examen. Esta prueba fue convocada después de que en la anterior fuese anulada al detectarse que algunas preguntas podían, por error, identificar las respuestas correctas.