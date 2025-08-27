Exámenes para tres plazas de Policía Local con 178 aspirantes
Con normalidad, según el ayuntamiento, se desarrolló ayer la primera prueba tipo test para el proceso selectivo del Concello de Lalín con el que cubrirá tres plazas para la agrupación de Policía Local. Fueron un total de 178 los aspirantes que se dieron cita un poco antes de las 10.00 horas delante del multiusos para iniciar el examen. Esta prueba fue convocada después de que en la anterior fuese anulada al detectarse que algunas preguntas podían, por error, identificar las respuestas correctas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos