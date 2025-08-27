«A Estrada también es Rías Baixas»

La Oficina de turismo de la Casa das Letras de A Estrada recibió ayer la visita del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, con motivo de la renovación de su imagen y del certificado Q de Calidad Turística, un reconocimiento que comparte con otras siete oficinas de la red Rías Baixas y que acredita la excelencia del servicio que se presta a los visitantes.

El presidente estuvo acompañado por la diputada de Turismo, Nava Castro; la directora provincial de esta área, Romina Fernández; el alcalde estradense, Gonzalo Louzao; y sus concejales de Reto Demográfico e Vivenda y de Servicios Sociais, Manuel Magariños y Amalia Goldar. Estos pudieron comprobar la mejoría y la nueva imagen de las instalaciones donde María Taibo, encargada de la oficina, les hizo de guía, mostrando los encantos de la villa.

Luis López puso en valor el buen momento que vive el turismo en la provincia y, en particular, en el interior, donde avanzó que el destino turístico Rías Baixas registró en el mes de julio un incremento de alrededor del 6% tanto en el total de visitantes como de turistas extranjeros. Estos datos consolidan a la provincia como destino líder de Galicia con una estancia media de los visitantes de 2,47 días.

«Esto demuestra que las Rías Baixas son una potencia turística. Son datos de los que estamos tremendamente orgullosos y que nos animan a seguir trabajando», afirmó el presidente orgulloso. También felicitó al equipo de la oficina estradense por la renovación del distintivo. «Hablamos del éxito de este destino, y gran parte de ese éxito es atribuible a las personas que están en las oficinas de turismo Rías Baixas», señaló. Recordó que el certificado Q de Calidad fue obtenido por primera vez en 2020 y que mantenerlo «implica un compromiso de mejora constante».

Para ofrecer este servicio de la máxima calidad, el gobierno provincial repartió un total de 260.000 euros entre 29 establecimientos, que recibieron entre 6.300 y 14.000 euros cada uno. Unas inversiones que permiten que oficinas como la de A Estrada mejoren su imagen, ofrezcan una mejor atención y puedan renovar estos certificados de excelencia.

Por su parte, Louzao subrayó que el turismo en el municipio «está cada vez más en alza», y agradeció el apoyo de la Diputación «por promocionar no solo la franja atlántica, sino también el interior de la provincia, del que A Estrada es un fiel reflejo», gracias a la campaña turística de este año que lleva el lema «Cando Volves?». Esta se enfoca exclusivamente en imágenes del interior, donde la villa estradense es un «fiel reflejo» de esta apuesta.

Puso como ejemplo los atractivos patrimoniales, naturales y culturales del municipio, desde el río Ulla hasta la Rapa das Bestas de Sabucedo, pasando por sus numerosos núcleos de población. También citó la gastronomía, con la Festa do Salmón o la Feira da Sidra, que considera «un baluarte económico para el rural».

Por último, el presidente provincial incidió en que el éxito de la estrategia turística se basa en la desestacionalización, la sostenibilidad y la descentralización: «Por primera vez en la historia, nuestra campaña publicitaria no incluye ni un metro de playa. Todo el protagonismo recae sobre el interior de la provincia, porque A Estrada también es Rías Baixas».