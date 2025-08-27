La escudería O Toxo celebará el día 4 de octubre su ruta de clásicos

Un año más, la concentración de coches clásicos vuelve a recorrer las calles de Lalín, organizando su décimo cuarto desfile el 4 de octubre, una ruta de vehículos con más de 30 años que une la localidad dezana con Combarro. La reunión comenzará con una concentración, en el aparcamiento del Centro Comercial Pontiñas a partir de las 9:00 horas de la mañana. Mientras los automóviles convierten el simple recinto de estacionamiento en una exhibición al aire libre, los dueños podrán desayunar y cubrir los documentos de inscripción y recoger dorsales y acreditaciones en una mesa habilitada por la organización. A las 11:00 horas partirán en ruta a Combarro, donde disfrutarán de un paseo en catamarán por la Ría y unos pinchos de degustación en la misma embarcación. Terminarán con una comida en el Restaurante Bar Asador O Remo.

La fecha límite para inscribirse es el 25 de septiembre, o hasta completar aforo. El precio del evento es de 65 euros para socios y acompañantes de socio, y de 75 euros para los no socios. Los niños menores de 10 años pagarán 15 euros, tendrán sitio en una mesa habilitada especialmente para ellos. Para participar es obligatorio tener seguro en vigor y la ITV. Solo se pueden inscribir aquellos vehículos que tengan más de 30 años.