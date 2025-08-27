La corporación acuerda retrasar al día 1 la sesión plenaria de agosto

Las fuerzas políticas que conforman la cámara municipal lalinense acordaron en una junta de portavoces cambiar la fecha habitual de la celebración del pleno ordinario del presente mes. La sesión debería llevarse a cabo como es habitual el último viernes de cada mes y en consecuencia le correspondía este día 29. Finalmente se trasladó al lunes 1 de septiembre, según indican fuentes municipales.

La decisión obedece a un compromiso ineludible del alcalde, José Crespo, en Madrid en su calidad de senador. En la Cámara Alta está convocada una comisión especial en la que el mandatario cuenta con representación y por eso no podría estar presente en el consistorio para presidir la sesión.

El pleno ordinario también modifica su horario habitual, en esta ocasión, y en vez de dar comienzo a partir de las 10.00 horas los cargos municipales están convocados para las 9 de la mañana. Por el momento no han trascendido los temas que se abordarán en este octavo pleno ordinario de la corporación lalinense.

Por otro lado, sí está previsto que a las 8.45 horas del lunes día 1 se celebre una comisión especial de cuentas en la que se informará a los representantes de cada una de las cuatro organizaciones políticas de cuestiones relacionadas con la economía municipal. Se estima, a tenor de los horarios marcados para la comisión y el posterior pleno ordinario, que esta sesión de cuentas tenga una duración que no vaya más allá de los 15 minutos. Si no hay más cambios, el pleno ordinario de septiembre debería coincidir el día 26.