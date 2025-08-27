El Concello creará un club de lectura a partir de octubre

El Concello de A Estrada busca crear a partir del mes de octubre un club de Lectura en la Biblioteca Municipal, en el que se encargue una persona particular, durante los próximos nueve meses, con opción de renovar el contrato para el curso 2026-27.

El funcionamiento de este club se repartirá en 18 sesiones entre los meses de octubre de 2025 y junio de 2026, y será prorrogable dependiendo de la demanda y al desarrollo de las actividades durante este primer año. Esta necesidad surge para satisfacer la demanda cultural de los usuarios de la Casa das Letras, con una actividad que tenga como finalidad dialogar y generar encuentros de carácter lúdico y divulgativo en torno a la lectura.

Debido a que la biblioteca carece de medios personales adecuados para la prestación de este servicio sin que eso perjudique al resto de servicios que facilita, resulta necesaria la contratación de una tercera parte encargada. El valor estimado del presupuesto asciende a 6.910 euros, y el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 4.180 euros.