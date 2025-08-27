La Central rebasa el millar de animales vendidos y mueve 1,1 millones

La subasta de ganado de Silleda movilizó en su sesión de ayer un volumen económico superior al millón de euros. En la puja, en concreto, se realizaron transacciones por valor de 1.132.027 euros después de haberse comercializado 1.094 cabezas de ganado de las 1.175 que acudieron a las instalaciones del recinto Feira Internacional de Galicia. Destacó la afluencia de terneros de recría, no tanto entre los de raza Rubia Galega, que en esta ocasión apenas tuvieron oferta para los compradores. En las mesas de precios cabe apuntar una ligera caída en las cotizaciones del porcino cebado y estabilidad en los lechones.