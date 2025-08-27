Los campamentos de verano apuran sus últimos días
Lalín y A Estrada pusieron ayer en marcha sus campamentos de verano con 73 niños en total. Los primeros disfrutarán de unos días en Boiro y los segundos partieron hacia Ribadeo.
Antía Suárez / L.D.
A pocos días de acabar agosto, a Lalín aún le queda un último campamento para cerrar sus actividades veraniegas y darle paso al comienzo del próximo curso lectivo. Un total de 23 jóvenes -de entre 13 y 17 años- del Campamento do Mar del Concello partieron ayer cara Boiro, donde están disfrutando de diez días de estancia llenos de actividades relacionadas con el mundo acuático. Tanto José Crespo, alcalde de Lalín, como Avelino Souto, concelleiro de Xuventude, acudieron al acto para despedirse del grupo.
Este es uno de los cuatro campamentos que ofertó el Concello este verano, con cerca de 250 plazas en total. Además, también contó con el programa Concilia Lalín das vacación de verán desde finales de junio hasta el próximo 5 de septiembre, que dará paso al servicio Concilia Lalín Lectivo, el 8 de septiembre con el inicio del curso escolar. Souto señala la alta demanda que han recibido para este último servicio, «que supera las expectativas y las solicitudes de años anteriores». Anuncian que próximamente publicarán la lista de personas admitidas en el servicio intentando atender al gran volumen de solicitudes.
También para el próximo curso, el Concello de Vila de Cruces abre plazo extraordinario para inscribirse a los planes Madruga del CEIP Cerdeiriñas de Piloño y el Concilia del CEIP Nosa Señora da Piedade de Cruces, entre el 1 y el 4 de septiembre. El Plan Madruga será en horario de 8:00 a 9:45 horas. El Plan Concilia contará con diferentes turnos a lo largo del año: de 15:25 a 17:25 horas de octubre a mayo, y de 14:40 a 16:40 en septiembre y junio. Los precios varían dependiendo de un grupo a otro.
A Estrada
Cincuenta niños partieron ayer desde la estación de autobuses de A Estrada para participar en el Campamento do Mar, que este año se celebrada en Ribadeo. Regresarán el 4 de septiembre. La edil Amalia Goldar se acercó al lugar a despedirlos.
Por otra parte, el Campus Deportivo de A Estrada afronta los últimos días de su cuarto y último turno. Los participantes se desplazaron el pasado lunes al parque acuático de Cerceda, un viaje que ya realizaron los anteriores turnos. Esta última parte del campus deportivo contaba con 150 participantes. En total durante todo el verano hubo 380 inscripciones.
