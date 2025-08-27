Arzúa, Melide, Santiso e Toques alíanse cun plan turístico para Portodemouros
O concello arzuán ten a xestión da área recreativa do encoro
REDACCIÓN
O vicepresidente da Deputación Provincial da Coruña, Xosé Regueira, visitou o municipio de Santiso para coñecer de primeira man o proxecto de turismo activo da contorna do embalse de Portomouros. O alcalde, Manuel Adán, e o concelleiro de Turismo e Deportes, Alejandro Peón, foron os encargados de explicarlle os detalles da proposta do Concello, que xa conta cunha parcela e unha edificación en propiedade nas inmediacións do embalse. Regueira trasladoulles o compromiso da Deputación de apoiar este proxecto que implica aos concellos de Arzúa, Melide, Toques e Santiso e que inclúe diferentes actividades náuticas na contorna do embalse para a súa posta en valor. Así, anunciou o traslado a ese espazo dun dos barcos eléctricos dos que dispón a Deputación para contribuír á súa dinamización.
Pola súa banda, dende a administración local achegaron un proxecto de pantalán con zona de carga eléctrica onde instalar o barco.
Os próximos pasos pasan por solicitar unha reunión con representantes de Naturgy (empresa propietaria dos terreos), dos catro concellos implicados e da Deputación coruñesa para trasladarlle as actividades de ocio que se prevén desenvolver no embalse.
«Estamos ante unha xoia descoñecida cun gran potencial en canto á dinamización turística e deportiva, que promoverá un impacto moi positivo en toda a comarca», sinalou Regueira. «Fronte a políticas que poñen en risco o territorio, dende a Deputación apostamos por un modelo de turismo sustentable que pon en valor os nosos recursos naturais dun xeito responsable, buscando sempre o beneficio para a poboación local e para o medio», dixo.
Hai unhas semanas Naturgy cedíalle ao Concello de Arzúa a xestión da área recreativa de Portodemouros para a súa recuperación con vistas a devolverlle o uso público.
