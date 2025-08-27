El altar de Paío y Ayuso en la Algarabía

A todas las personas grandes, medianas y pequeñas sin distinción de sexo, religión o ideología, la asociación O Naranxo invita a todos este jueves a una sesión de inflado, montaje y decoración de las calles de Lalín en su kilómetro 0, a las 18:00 horas, con el objetivo de inflar 500 globos. ¿El motivo? La exposición de Arte na Rúa dentro del programa del certamen Algarabía 2025. La muestra de artistas que hasta hace unos años estaba confinada en los locales de la localidad. En esta edición las obras se pondrán chubasquero (algo así como unas fundas protectoras contra el tiempo gallego) y saldrán al aire libre el próximo 31 de agosto, desde las 13:00 horas hasta la noche.

Del jueves al sábado, la organización decorarán y montarán los espacios de la exhibición: la Rúa Principal, Rúa Xoaquín Loriga y Praza das Pipas (en la que se celebrarán los conciertos de la Algarabía), para la gran inauguración y día de exposición el domingo. La muestra recogerá obras de artistas, como: Ascisclo Manzano, Olalla Garra, Paío, Julia Ferradás, Carmen Payo, Juanjo Sarandeses, Noelia A Ferreira, Mar García, Noa Blanco, Inés Benito Pérez, A Lúa Blai de Tortosa, Armindo Salgueiro, Aitana Iglesias, Carlos Santos, Nicolás González Aller, José Luis Abeledo Bibí, Lucía Ferradás, Carlos Gimeno, Berta García, Max Medina, Olalla Framiñán Zicuta, Alex Dávila y Dj Antoán. Además también habrá expuestas obras en homenaje de artistas do trasmundo, como Laxeiro, Vidal Payo, Paco Lareo, Wily, Manolo Moldes, Paco Pestana, Eduardo Meijomence y Luís Areán.

Desde un altar de Ayuso y Paío a un museo de animales de tela, será una exposición variada con todo tipo de obras y técnicas. Los objetivos de la iniciativa son potenciar las actividades Socioculturales entre los más jóvenes, incentivarlos a entrar en el campo de la creación plástica, ofrecerles una oportunidad para conocer a las figuras más representativas de la plástica gallega que colaboraron con la Algarabía y rendirles un pequeño homenaje y, por último, buscar nuevos valores y nuevas militantes para la Algarabía.

O Naranxo buscan con esta iniciativa resaltar la importancia que tiene la comarca de Deza como referencia obligada en lo tocante de las artes plásticas. «Todos los años realizábamos la colectiva de Algarabía, que este año la va a haber, aunque no vaya a haber exposiciones en los locales, por falta de tiempo para organizarlo», explica Julia Ferradás. Colaboran para realizar la exposición la Deputación de Pontevedra y el Concello de Lalín.