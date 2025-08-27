Alertan de posibles daños en el Casino de Lalín por el derribo de una casa para la Gran Praza

La ejecución del proyecto de la Gran Praza de Lalín se encuentra con el primer revés. Superadas las discrepancias con los propietarios de las dos casas situadas en la parte alta de Praza da Igrexa [el acuerdo de compra de los bienes se cerró en diciembre de 2023 por 2,3 millones de euros] ahora la directiva del Casino advierte al gobierno local que el derribo de estos dos hogares deshabitados podría ocasionar daños severos en la sede de la sociedad presidida por Alberto Granja.

Por otro lado, explica que la casa anexa constituye la protección frente a la lluvia del interior del Casino, tanto a nivel de muros como del sótano. «En todo caso resulta preciso asegura su impermeabilización durante y después de la ejecución de las obras», refiere, al tiempo que se advierte de la necesidad de preservar la estanqueidad tanto en la protección de los parámetros verticales como en los encuentros entre el suelo y el sótano de la sede de la sociedad.

Escaleras de acceso a la primera planta. | Bernabé/Javier Lalín

Para la presidencia del Casino, la protección del inmueble ahora estaría garantizada, sin filtraciones superficiales que podrían afectar, entre otros puntos, a las escaleras de acceso de la cafetería a la primera planta. Por último, se solicita al ayuntamiento que se atiendan todas estas observaciones antes descritas, «con el fin e evitar cualquier tipo de daño en nuestro edificio».

Cambio de sede

Con la presentación del proyecto de la Gran Praza el gobierno municipal lanzó una propuesta para hacerse también con el inmueble del Casino y ganar más espacio en este espacio público que se prevé activar en este mandato con fondos europeos.

El alcalde, José Crespo, apuntó en varias ocasiones que en caso de llegar a un acuerdo con la sociedad privada para hacerse con esta edificación se ofrecería como alternativa una nueva sede en un inmueble que se levantaría al fondo de la actual Praza da Vila, en terrenos adquiridos por la administración municipal dentro de la operación de compra de una de las dos casas. Por el momento no trascendió una posición firme por ninguna de las dos partes.