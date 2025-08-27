Acción na noite llegará en septiembre con ocho propuestas de ocio juvenil
Ofrecerá actividades en el Novo Mercado durante las noches de los sábados
El Concello de A Estrada acogió ayer la presentación del nuevo programa «Acción na noite», una propuesta de ocio juvenil que arranca el próximo 6 de septiembre y que se desarrollará en el Novo Mercado cada sábado por la noche. La iniciativa está organizada por Imaxina e Axuda, con el apoyo de la Diputación, y pretende ofrecer a los jóvenes estradenses un espacio de encuentro y actividades lúdicas fuera del horario habitual.
La edil de Cultura, Lucía Seoane, explicó que el proyecto nace como continuidad de la experiencia «Noites Novas», pero con un formato renovado: «Es una manera de seguir ofreciendo alternativas de ocio saludable en A Estrada para los más jóvenes». El programa está dirigido a jóvenes de 12 a 25 años y todas las actividades serán gratuitas. Algunas requerirán inscripción previa, como los talleres de cerámica y defensa personal, que tendrá hasta 12 y 30 plazas cada uno, mientras que el resto será de libre acceso.
Laura Piso, de Imaxina e Axuda, junto a Dana Barreto, explicaron que las sesiones se celebrarán de 21.00 a 00.00 horas, y que «no queremos que la gente venga únicamente a hacer una actividad, sino que la idea es que sea un punto de encuentro para todos». El calendario cuenta con noches de videojuegos, sesiones de zumba, batallas Nerf, un escape room de terror para Samaín, una Noche Intercultural o un taller de creación de velas aromáticas.
