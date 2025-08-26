«Ser xuíz nun campionato así é unha gran responsabilidade»
Con máis de vinte anos de experiencia no mundo da hostalería, o estradense Diego Campos é unha figura de referencia no ámbito do café, o que o levará a dar un par de charlas na Feira Auténtica Premium Food de Sevilla e ao campionato mundial de Latte Art Grading System en Milán, onde será xurado.
Diego Campos leva máis de dúas décadas ligado ao café e á hostalería, cando comezaba xa de rapaz a axudar aos seus pais no bar. Barista profesional desde hai doce anos e actualmente embaixador de Pascual en materia de café en España, este estradense será un dos protagonistas da feira Auténtica Premium Food, que se celebra en Sevilla a mediados de setembro. Alí participará en dous relatorios con Mocay, unha das marcas do grupo, cun dobre obxectivo: achegar coñecemento e reivindicar a cultura do café.
«Non se trata só de facer café, senón de entender o produto e dignificalo. Aínda que é un dos produtos máis consumidos en todos os negocios de hostalería, segue a ser dos que menos formación específica ten no sector», explica. Por iso, nas súas charlas falará tanto de café en xeral como de latte art, a disciplina que combina técnica e estética á hora de traballar o leite e decorar as cuncas.
«O latte art consiste no tratamento do leite e na creación de deseños sobre o café. O meu relatorio será teórico-práctico, cun enfoque especialmente pensado para quen queira iniciarse en como texturizar o leite, como conseguir figuras básicas e como dar os primeiros pasos», adianta.
O calendario de Diego Campos non remata en Sevilla. Tamén a metade de outubro viaxará a Italia para participar como xurado tanto no campionato nacional como no mundial do Latte Art Grading System, dentro da feira HOST de Milán, unha das máis prestixiosas do mundo. Non será a súa primeira vez, pois xa ten experiencia como xuíz no campionato nacional de Marrocos, en varios estatais en España e mesmo nun mundial en Abu Dhabi no 2022.
«É unha responsabilidade enorme. Nun escenario así, estás a puntuar a un posible campión do mundo. Ao final, cada decisión pode ter consecuencias moi serias: alguén que queda fóra pode perder a oportunidade de representar o seu país, e moitas veces son profesionais que se dedican de maneira exclusiva ao café», recoñece.
O sistema é moi estrito, onde os participantes teñen que replicar un patrón o máis exacto posible ao modelo establecido, e o xurado avalía criterios como «a simetría, o contraste, o nivel de enchido das cuncas, a textura do leite ou o tempo de execución. Non se proba o café, só se valora o aspecto visual. É unha competición por niveis, cunha esixencia técnica distinta en cada categoría», detalla.
Curiosamente, Diego nunca se sentiu atraído pola competición como participante. «Non me gusta competir, síntome incómodo nun escenario. O que me apaixona é formar, asesorar e adestrar a outros. Iso foi o que me levou a converterme en xuíz e formador homologado en diferentes disciplinas, tamén dentro da Specialty Coffee Association», conta.
Ese labor de formador é, de feito, o que ocupa hoxe a maior parte do seu tempo, onde se dedica a preparar os equipos internos de Pascual e a ofrecer programas de formación aos clientes. «A cultura do café está a medrar moitísimo. Cada vez máis xente preocúpase pola calidade do que toma, reduce o azucre, pregunta pola orixe… E todo iso é froito destes eventos, destas competicións e do traballo constante por valorar as cuncas de café que consumimos», asegura. Para el, esa é a mellor recompensa: «O máis gratificante é poder dedicarte á túa paixón e contribuír a que o café sexa visto como merece. Non é unha moda, é unha cultura que está cada vez está calando máis no público xeral».
Diego Campos viviu en primeira persoa a metamorfose do café en España, de como era un produto básico e pouco coidado a unha bebida que esperta interese, cultura e innovación arredor dela. «Hoxe estamos a nivel doutras capitais europeas. Temos dúas ou tres cafeterías entre as dez mellores do mundo e iniciativas que impulsan a calidade. O nivel está subindo moitísimo», afirma.
Transmitir a paixón
El rexeita a idea de que sexa unha moda pasaxeira: «En trinta anos nunca vin un paso atrás. Cando comecei no bar dos meus pais traballabamos con terróns de azucre de doce gramos; hoxe a medida estándar son cinco, e moitos clientes nin sequera lle botan. Iso demostra unha tendencia de mellora constante, tanto na elaboración por parte dos hostaleiros como no compromiso das empresas por traballar mellor materia prima e tostala de xeito máis responsable».
Sobre o seu maior logro profesional, sorprende coa resposta ao non falar do prestixio acadado como xuíz en competicións internacionais ou algún premio. «Para min o verdadeiro triunfo é que un alumno que vén a unha formación comigo entenda que se traballa un café mellor, vai vender máis tazas e terá clientes máis satisfeitos. Iso é o que me apaixona, que a xente capte a mensaxe no día a día», remata Diego.
Por último, o estradense tamén se está a abrir camiño no ámbito dixital, onde comparte contidos formativos e divulgativos nas súas redes socias, onde matiza que «non me vexo como un instagramer do café, o que fago é comunicar nunha plataforma accesible para todos, onde transmito o meu coñecemento e axudo á xente a mellorar», conclúe.
