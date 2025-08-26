Vila de Cruces celebra una jornada de convivencia entre niños y mayores

Con motivo del programa estival de conciliación el Concello de Vila de Cruces organizó ayer una actividad que reunió a niños y mayores del municipio. En este denominado Día Interxeneracional los participantes compartieron juegos de mesa, talleres, manualidades o juegos populares entre las 11.00 y las 13.30 horas.

La convivencia se llevó a cabo en las instalaciones del pabellón municipal y no, como estaba previsto, en el parque anexo a la residencia de mayores. Fue, en definitiva, una mañana para compartir experiencias y vivencias entre pequeños y mayores que satisfizo a todos.