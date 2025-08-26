V Xuntanza de Hijos de Lalín en Venezuela y la Diáspora

El pasado domingo se celebró la quinta edición de la Xuntanza de Hijos de Lalín en Venezuela y la Diáspora. Un reencuentro Lleno de Alegría y Tradición. La cita tuvo lugar en el restaurante Casa Currás de Lalín y asistieron más de 60 personas, entre ellas gente que emigró y sus familiares. Fue un momento para recordar y compartir vivencias. Uno de los asistentes, Jesús Mouriña, explica que la mayoría ya son gente de más de sesenta años, pero que también hubo nietos y parientes que se reunieron para pasar un buen rato. Entre los invitados especiales, estuvieron el Alcalde de Lalín, José Crespo , y el Padre Pepe, quien impartió la bendición a los presentes, así como el organizador, Pablo Ferreiroa.

