El PSOE desaprueba el contrato «a dedo» de un proyecto de la Gran Praza

El PSOE de Lalín cuestiona la adjudicación «a dedo» del contrato de redacción del proyecto de demolición de las casas de la Gran Praza al arquitecto Alfredo Díaz Grande, quien fue coordinador del concurso de ideas de la Cidade da Cultura «y fuertemente vinculado al PP». «El Gobierno local rechazó dos ofertas de Lalín por conceder este contrato a una persona de Pontevedra», dice.

Los socialistas señalan que el montante por el que se concedió el contrato es tres veces menor a los otros dos presentados: “Mientras las ofertas solicitadas a las dos empresas de Lalín rondaban los 15.000 euros, al arquitecto al que se le adjudicó no llega a los 4.000 euros. Cuando menos, son cifras alarmantes», subrayan y avanzan e estarán vigilantes con este contrato y pendientes de se cumple con todas las garantías, «porque desde luego llama mucho la atención»

Los socialistas lamentan estar «una vez más ante una maniobra del Partido Popular para beneficiar a sus amistades», poniendo por encima los intereses partidistas a los ciudadanos y dejando las dos ofertas locales fuera. «Somos conocedores de que la legalidad obliga a adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa, pero las cifras son muestra de que se trata de uno de sus manejos, y más si rebuscas un poco en el nombre de Alfredo Díaz Grande».

Obra faraónica

El grupo socialista cuestiona también si es el momento preciso para ponerse a hacer esta obra «faraónica de José Crespo», y endeudar más al ayuntamiento. Dice que el casco urbano quedará sin una parte de su historia, «ya que son de las pocas viviendas antiguas que quedan en pie», y afirma que este derribo es una muestra más de como son las políticas del PP de Lalín: «Priorizar proyectos que nadie pidió, gastar el dinero en ellos y dejar servicios básicos sin cubrir o en mínimos. Todo esto por beneficiar a las personas vinculadas con la cúpula del PP», concluye el grupo liderado por Alba Forno.