Mostra de regueifa no mosteiro de Carboeiro

Festa Aberta é o título elexido para un encontro de regueifa que se celebrará o día 30 no mosteiro de Carboeiro, en Silleda. Haberá xogos, a actuación do grupo de pandereteiras Roseira Brava e unha foliada a berta a partir das 18.00 horas. A organización precisa que non haberá servizo de bar, pero que cada asistente poderá levar o que queira para compartir.

