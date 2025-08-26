La matrona Teresa Rodríguez resulta elegida (IN)Visible del mes en Silleda

El Concello de Silleda, a través del departamento municipal de Igualdade, acaba de nombrar como (IN) Visible del mes de agosto a María Teresa del Carmen Rodríguez Silva, matrona jubilada y vecina de la parroquia de Manduas, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Obstetricia, efeméride que se conmemora el próximo 31 del presente mes.

Nada en Manduas en 1943, Teresa Rodríguez Silva descubrió su vocación por la medicina ya de niña, acompañando a su padre, que era médico. Tras estudiar en la Facultade de Medicina de Santiago de Compostela y especializarse como matrona en la Maternidad de Santa Cristina en Madrid, inició su trayectoria profesional en Vigo, en el Hospital Almirante Vierna, antes de trasladarse de nuevo a su localidad natal, donde ejerció como matrona desde 1968 hasta su jubilación en el año 2008.

Durante décadas, destacan desde la organización de esta iniciativa municipal, la profesional reconocida fue una figura clave en la atención al nacimiento de cientos de niños y niñas de Silleda y del entorno. Explican asimismo que en sus comienzo, Rodríguez Silva asistía partos en las casas, en condiciones muy precarias, sin luz eléctrica o con dificultades de acceso. Posteriormente, desarrolló su labor en el ambulatorio de la villa, mejorando los medios disponibles, y hacia el final de su carrera, su trabajo se centró sobre todo en la preparación al parto, cuando las mujeres ya acudían a hospitales de referencia.

Dedicación y entrega

La alcaldesa del municipio, Paula Fernández Pena, y la concejala delegada de Igualdade, Ángela Troitiño, destacan que Teresa Rodríguez representa «la dedicación, entrega y vocación de unas mujeres profesionales que fueron esenciales para garantizar el derecho a la salud y al cuidado de las mujeres y de los niños durante décadas». «Teresa ayudó a nacer la muchas generaciones de silledenses», manifestó la mandataria.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Silleda, en el marco del programa (IN) Visibles, pone en valor una trayectoria profesional y vital marcada por el compromiso y por el servicio público, visibilizando el papel de las mujeres en la historia local.