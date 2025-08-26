Un herido al chocar con su coche contra una ambulancia
Ayer, alrededor de las 11.00 horas, se produjo un accidente por alcance en el cruce entre las calles Vidal Abascal y Nuno Eanes de Cercio de Lalín. El choque se vieron implicados una ambulancia conducida por un vecino de Vila de Cruces y un Citroën ZX con una conductora de Vigo. Se movilizaron para asistir la colisión medios de Protección Civil, de la Guardia Civil, del 061 y de Emerxencias Lalín. El conductor de la ambulancia salió ileso, pero el del automóvil fue herido de consideración, y tuvo que ser trasladado al hospital con traumatismos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo