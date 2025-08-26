Un herido al chocar con su coche contra una ambulancia

Ayer, alrededor de las 11.00 horas, se produjo un accidente por alcance en el cruce entre las calles Vidal Abascal y Nuno Eanes de Cercio de Lalín. El choque se vieron implicados una ambulancia conducida por un vecino de Vila de Cruces y un Citroën ZX con una conductora de Vigo. Se movilizaron para asistir la colisión medios de Protección Civil, de la Guardia Civil, del 061 y de Emerxencias Lalín. El conductor de la ambulancia salió ileso, pero el del automóvil fue herido de consideración, y tuvo que ser trasladado al hospital con traumatismos.