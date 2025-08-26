La Guardia Civil recoge una granada de la guerra civil en A Estrada y la retira para su posterior destrucción

La Guardia Civil de A Estrada pasó aviso este lunes 25 al EDEX de Pontevedra al tener conocimiento de que en un domicilio privado se ha localizado un artefacto explosivo.

Personado el equipo en el lugar de la incidencia se comprueba que se trata de una granada de mortero de la pasada guerra civil, provista de espoleta y de su carga explosiva, por lo que se procede a su retirada para su posterior destrucción.

Queremos recordar que ante la aparición de estos artefactos o cualquier otro tipo de objeto que pudiera representar peligro, nunca se deben tocar, mover o manipular, debido a que, aunque exteriormente puedan dar la impresión de estar deteriorados, incluso muchos años después de su fabricación, estos aún conservan todas sus propiedades explosivas y de funcionamiento.

Lo recomendado es llamar a la Guardia Civil, de este modo los TEDAX (Técnicos desactivadores de explosivos) se encargarán de eliminar el peligro que representan este tipo de artefactos.