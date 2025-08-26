La Guardia Civil recoge una granada de la guerra civil en A Estrada y la retira para su posterior destrucción
El equipo de los TEDAX (Técnicos desactivadores de explosivos) fueron los encargados de eliminar el peligro
Redacción
La Guardia Civil de A Estrada pasó aviso este lunes 25 al EDEX de Pontevedra al tener conocimiento de que en un domicilio privado se ha localizado un artefacto explosivo.
Personado el equipo en el lugar de la incidencia se comprueba que se trata de una granada de mortero de la pasada guerra civil, provista de espoleta y de su carga explosiva, por lo que se procede a su retirada para su posterior destrucción.
Queremos recordar que ante la aparición de estos artefactos o cualquier otro tipo de objeto que pudiera representar peligro, nunca se deben tocar, mover o manipular, debido a que, aunque exteriormente puedan dar la impresión de estar deteriorados, incluso muchos años después de su fabricación, estos aún conservan todas sus propiedades explosivas y de funcionamiento.
Lo recomendado es llamar a la Guardia Civil, de este modo los TEDAX (Técnicos desactivadores de explosivos) se encargarán de eliminar el peligro que representan este tipo de artefactos.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos
- Las orcas cercan las Rías Baixas