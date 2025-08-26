A Estrada mira al cielo

Según anuncia Meteogalicia, las lluvias regresarán a Galicia en los próximos días. Será un alivio para una tierra castigada por los incendios pero también por la sequía. Tras un mes de agosto sin rastro de la lluvia, muchos municipios han estado gran parte del mes en prealerta de sequía. Uno de ellos ha sido el Concello de A Estrada, en donde el calor y las limitaciones en el uso del agua se han ido notando con el paso de los días.

Estado de las calles. / L.D.

El municipio estradense fue uno de los 20 en los que la Xunta activó la situación de prealerta por escasez moderada de agua, al igual que en Forcarei y Cerdedo. La Oficina Técnica de la Sequía recomendó en ese momento a los concellos afectados que minimizasen los consumos municipales de agua que no fuesen esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas. No se trataba por tanto de una orden tajante, aunque esa minimización ha sido suficiente para dejar su huella en el casco urbano estradense.

Las piscinas municipales / Bernabé/Javier Lalín

A Estrada cerró el riego de la mayor parte de sus zonas verdes. Destaca por ejemplo en estos momentos el verde que lucen los jardines municipales, donde sí se ha mantenido el riego. Sin embargo, a muy poca distancia, en una de las jardineras de la plaza del Concello nos topamos con plantas totalmente secas, abrasadas por el calor y sin riego. Es una imagen que se repite en gran parte de las jardineras del pueblo, especialmente en aquellas a las que les da el sol todo el día.

Playa fluvial de A Praíña. / Bernabé/Ángel Abeledo

En las rotondas se vive una situación parecida. La mayor parte lucen secas por la falta de lluvias y riego. Un ejemplo llamativo es el de la rotonda de la céntrica plaza de la Farola, aunque en este caso se sumó un fallo en el riego que ya no se arregló ante su inminente reforma.

Jardineras secas. / L.D.

Uno de los aspectos en los que más se nota de la falta de lluvias en el casco urbano es en el estado de sus calles, especialmente las centrales. Un paseo por la calle peatonal y otras anexas muestra unas aceras en un estado lamentable, con numerosas manchas. En algunos casos, como en la zona de los vinos, a las manchas hay que sumar además el mal olor. Cabe recordar que antes de las fiestas de San Paio, en junio, se realizó una limpieza de calles, un lavado de cara que ha durado poco con las altas temperaturas y sin la ayuda de la lluvia.

En el plano deportivo, el calor y la sequía también obligaron a tomar medidas. Así, se planteó a los clubes la necesidad de regar los campos de fútbol lo menos posible. En instalaciones como la piscina municipal incluso se cerró el riego por completo, lo que ha dejado la hierba totalmente seca a estas alturas de la temporada. Una situación similar se vive por ejemplo en la playa fluvial de A Praíña, donde, a pesar estar al lado del río Ulla, su hierba luce totalmente seca sin las necesarias lluvias.

Estos son solo algunos de los ejemplos de la consecuencias en el Concello de un verano más caloruso y menos lluvioso de lo habitual.