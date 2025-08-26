A Estrada compra 100 contenedores para las zonas rurales por 15.000 euros

El Concello de A Estrada acaba de aprobar la compra de 100 nuevos contenedores de basura por un importe de 15.488 euros a la empresa licitadora Audeo Técnicas Medioambientales S. L. Se trata de una medida destinada en exclusiva a las parroquias del rural, con la que se pretende sustituir recipientes en mal estado y reforzar un servicio que en los últimos meses había generado quejas vecinales por la saturación de algunos puntos de recogida.

El concejal de Servizos Municipais y Promoción Urbanística, Óscar Durán, explicó que la adquisición se financia a través de fondos del plan provincial y que no está vinculada a los contenedores marrones ni a los destinados a envases ligeros. «Es una partida verde, pensada solo para el rural. Algunos contenedores están muy deteriorados y hacen falta reposiciones importantes. Por eso optamos por una compra conjunta de cien unidades, en lugar de hacer encargos pequeños como en otras ocasiones», señaló.

Según el edil, los nuevos recipientes se distribuirán en función de las necesidades comunicadas por las parroquias, por los propios vecinos o por la empresa concesionaria del servicio. «Lo habitual es que cuando hay algún problema o una demanda concreta se notifique al Concello. Además, la propia empresa de recogida también nos traslada incidencias. Todo eso se recoge en un dossier y, en base a esa información, decidimos dónde recolocar o añadir contenedores», apuntó Durán.

En los últimos meses el Concello recibió numerosas quejas por la acumulación de basuras y plásticos en algunos puntos, tanto de las parroquias del rural como del casco urbano, a lo que el concejal aclaró que este problema no está relacionado con la compra ahora anunciada, sino con el cambio de empresa encargada de la recogida selectiva. «Hubo un cambio de compañía en el mes de agosto. El personal se subrogó, pero las formas de trabajo, los protocolos e incluso las rutas tuvieron que adaptarse. Coincidió con un período vacacional y con una mayor actividad en el rural, por lo que se produjeron desajustes. Solo nos queda pedir disculpas por los trastornos y confiar en que con la nueva empresa el servicio mejore, que es precisamente para lo que se hizo el cambio», afirmó Durán.

El edil reconoció que la gestión de los residuos seguirá generando debate y que será preciso mantener una revisión constante para atender las demandas vecinales, pues «es un tema que nos trae de cabeza a todos», concluyó.

Por último, junto con la compra de los contenedores, el Concello también adjudicó por 12.816 euros el contrato para la dotación de vestuario laboral al personal de servicios municipales al licitador Damián Estévez. Se trata, según explicó Durán, de ropa de trabajo y equipos de seguridad como uniformes o calzado protector. «Es una contratación habitual, destinada fundamentalmente al personal de obras», indicó.