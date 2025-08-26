Educación adjudica por 3,2 millones las obras de ampliación del IES Aller Ulloa de Lalín
El proyecto será acometido por la UTE Melcor Ábaco con un plazo de ejecución de 12 meses
Su oferta fue la más valorada entre la docena de empresas que concurrieron a la licitación
El centro tendrá un Polo Creativo
La Consellería de Educación ha adjudicado el proyecto que permitirá ampliar el IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín. La UTE Melcor Ábaco asume los trabajos por un importe total de 3.259.494 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado en 12 meses, con el compromiso de mantener la ampliación de la garantía de obra por dos años.
La mesa de contratación, en su última reunión, realizó esta propuesta por unanimidad al considerar que esta era la mejor oferta de las presentadas por un total de una docena de licitadores. Cabe indicar que el proyecto había salido a concurso por un importe de 3,37 millones después de que la consellería apostase por incrementar de manera significativa el presupuesto previsto inicialmente para esta obra (2,5 millones), con el objetivo de cubrir las necesidades del centro.
Además de la sociedad adjudicataria habían trasladado ofertas al concurso público las empresas Ogmios Proyecto, Elecnor Servicios y Proyectos, UTE Taboada y Ramos-AFC Norte, UTE Depur GM-Presa Ibáñez, Construcciones Orega, Plaintec Obras y Servicios, Oreco Balgón, Extraco Construcciones y Proyectos, Vilor Infraestructuras, Proyecon Galicia y Obras y Servicios Gómez Crespo. Cabe indicar que la mesa de contratación había propuesto la exclusión del procedimiento de dos compañías por no presentar la justificación de baja desproporcionada en su oferta económica.
La intervención consiste en la construcción de un nuevo edificio de un total de 2.164 metros cuadrados en el que se situarán espacios para los ciclos de la familia profesional de Informática y comunicaciones, en la que se centra la oferta del centro. A mayores, según había concretado el departamento dirigido por Román Rodríguez en una visita al propio centro, se realizarán intervenciones puntuales en las edificaciones existentes, como la apertura de ventanas y el acondicionamiento de un almacén, entre otras.
En lo que alcanza al nuevo edificio, contará con tres plantas y estará dotado de aulas, talleres, laboratorio, un espacio de foro, diversos locales técnicos y un Polo Creativo, que dará servicio a todo el alumnado del instituto. Estará situado en la zona sur de la parcela, conectado al edificio actual, tendrá estructura de hormigón con acabado exterior en sistema de aislamiento térmico SATE y cubierta inclinada de panel sándwich. A mayores, se realizarán intervenciones puntuales en las edificaciones existentes, como la apertura de ventanas y el acondicionamiento de un almacén, entre otras.
Las obras de ampliación del centro académico elevarán, según estimaciones del propio centro, en cerca de 300 los alumnos con la puesta en marcha de hasta cinco nuevos ciclos ubicados en la futura edificación. El objetivo de la consellería pasa porque la ejecución material de las obras esté lista para principios del año 2027 y por tanto que la nueva edificación y los servicios incluidos en este proyecto puedan ponerse en marcha de cara al curso 2027-2028.
IES Laxeiro
Por otro lado, Educación cerró hace un par de meses la adjudicación de obras en el IES Laxeiro, en este caso encaminadas a la reforma de la instalación del sistema contraincendios. La empresa Esqueiro SL se hizo con el contrato por un importe de 114.000 euros.
La actuación, según el proyecto, incluía además la impermeabilización un local auxiliar y la reforma de una de las escaleras exteriores del centro.
