Dozón reclama a la Xunta más medios para prevenir incendios

La corporación municipal de Dozón acordó ayer por unanimidad reclamar a la Xunta el refuerzo del servicio público en materia de prevención y extinción de incendios forestales, además de instar a las administraciones titulares de la N-525 y AG-53 el mantenimiento de las aceras de estas vías de comunicación libres de especies firófitas.

Estas medidas se sacaron adelante tras moción de urgencia del grupo nacionalista, que formulaba cinco propuestas de acuerdo, pero que fue enmendada por el PP tras argumentar el alcalde, Adolfo Campos, que algunas de las medidas propuestas resultaban «improcedentes» al ya existir o encontrarse en gestión. Así, respeto al primer punto de la moción nacionalista, el regidor señaló que la Xunta ya cuenta con un sistema de prevención y extinción de incendios público y permanente, por lo que propuso cambiar el término «implantar» por «reforzar», enmienda que fue aceptada y aprobada. En relación con la solicitud de elaboración de un plan municipal de prevención de incendios, el regidor local precisó que este documento ya está elaborado, pero se encuentra en fase de adaptación para ajustarlo a las delimitaciones de suelo de núcleo rural que establece el Plan Básico Municipal.

Ya sobre la limpieza y mantenimiento de los arcenes de la carretera N-525 y la AG-53, los ediles del PP apoyaron la propuesta, si bien el alcalde le reprochó al BNG la «incongruencia» de reclamar ahora estos trabajos y, por el contrario, criticarlos cuando la Diputación de Pontevedra los acometió en las ocho vías de titularidad provincial existentes en el municipio. Campos explicó que las vías municipales están divididas en tres grupos, con diferentes niveles de mantenimiento: el primero es lo de las vías asfaltadas, que el Concello limpia y desbroza todos los años; el segundo, de viales no asfaltados, normalmente de graba, que suelen ser accesos secundarios a fincas y granjas y entran en un plan de mantenimiento bianual; y el tercero de los caminos históricos, mayoritariamente pasos de ganado, en los que ni siquiera entran los tractores y en los que hay que acometer la limpieza manual. El alcalde reconoció que para acometer la limpieza de estos caminos, que suman cientos de kilómetros, el ayuntamiento dispone de medios «limitados», sin bien se comprometió “en la medida del posible, a reforzar los recursos locales.

Por otro lado, el gobierno sacó adelante su propuesta de inclusión de los núcleos de la parroquia de San Salvador de Castro en el proceso de reestructuración parcelaria y fue renovada la bonificación del IBI a edificaciones para actividades agroganaderas.