La Cofradía de la Santa Cruz rinde homenaje a tres entidades

La Cofradía de la Santa Cruz de A Estrada celebrará el domingo 14 de septiembre, a las 12.30 horas en la Iglesia Parroquial de San Paio, un acto de reconocimiento en el marco de las festividades de la Exaltación de la Santa Cruz, donde serán otros los protagonistas.

En la ceremonia se rendirá homenaje tres entidades diferentes de la villa, que serán la Policía Local de A Estrada, la Floristería San Pelayo y la empresa Aluminios Campos. Según la cofradía, estas «destacan por su desinteresada dedicación y compromiso» en apoyo a la institución.

El presidente de la cofradía, Nacho Costoya, quiso salientar que este reconocimiento pretende expresar públicamente «el más profundo agradecimiento hacia quienes contribuyeron de manera significativa al sostenimiento y desarrollo de sus actividades», por lo que ese día se procederá a la entrega de un reconocimiento honorífico a cada una.

El acto será de carácter abierto para toda la comunidad, donde cualquier interesado podrá asistir para presenciar el homenaje de la cofradía, el cual indican que servirá también para reforzar los lazos de colaboración entre estos y las entidades sociales agasajadas. Estas son colaboradoras habituales tanto en las fiestas patronales como Semana Santa.