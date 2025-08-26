La banda decana de Lalín repasa sus 150 años

Hay un dicho en Muimenta, que si «se lle pegas unha patada a unha carteixa na zona, sáeche un músico». La Banda de Muimenta cumple 150 años de historia, fundada en 1875, es la más antigua de las formaciones lalinense en activo. Y esto es algo de lo que están muy orgullosos todos sus integrantes, ya que ha sido más de un siglo de formación sin disolverse. Antonio Prieto Vázquez, el presidente de la banda, lleva ejerciendo de encargado de la agrupación desde 1987, siguiendo el legado tras la presidencia de su padre y su cuñado.

Aunque la longevidad de esta agrupación sea impresionante, el empeño que le han puesto sus integrantes para que sobreviva lo es más. En todos sus años, la banda no se ha disuelto ni ha cesado su actividad en ningún momento, «lo que es bastante impresionante si recordamos que en la parroquia no somos tantos vecinos», comenta Prieto.

Antonio Prieto Vázquez. / Cedida

Para conmemorar el aniversario, se inaugurará el próximo jueves 28 de agosto una muestra de fotografía de la historia de la banda en el auditorio municipal. Las fotos las reunió Prieto de músicos con más de treinta años en la agrupación, de las que aún guardaba su padre y muchas que tomara él mismo en sus 38 años de presidente, u anteriormente músico integrante. Los presidentes de esta banda no solo son los encargados del funcionamiento, también son músicos, como es Antonio Prieto y como lo fue su padre antes que él. Considera su posición al frente como un «trabajo altruista» y que lleva tanto tiempo desempeñando para ayudar a que la Popular siga en pié.

La exposición no es la única actividad planteada para la celebración, ya que también se realizó un concierto especial con un repertorio de hay 50 años y se entregaron diplomas a los músicos veteranos el día de la Festa del Socio de Muimenta, así como una excursión a Asturias. «Ahora tenemos pensado también hacerles unos diplomas especiales para las familias de los músicos fallecidos, y como esta, tenemos otras actividades en mente», explica Prieto. Desde la directiva, y gracias al apoyo del alcalde José Crespo, también está organizándose un concierto conmemorativo con artistas invitados en el Lalín Arena este año. El presidente también expresa la voluntad de publicar un libro de la historia de la Popular, aunque no será para este año.

Ensayo en el comedor

Prieto aún recuerda a la banda ensayando en el comedor de su familia, cuando era joven, y como siempre se quedaba todo repleto de atriles, carpetas y sillas para sentarse en el palco. Su padre, que era músico de clarinete y panadero, impartía clases de solfeo en el hogar. Fue así como tanto Prieto como su hermano se metieron en el mundo de la música. Toca desde los nueve años, su instrumento es el trombón de varas, pero comenzó con el de pistones. Fue el primero en tocar el de varas en las bandas de Lalín.

En total son sobre cincuenta músicos, y como todos tienen otras actividades, no suelen actuar todos juntos. «Con 38 o 40 músicos ya tienes una banda completa, pero cada vez hay tendencia a hacer agrupaciones más grandes. Aún recuerdo de la Municipal de A Estrada que eran importantes con renombre, y en total no eran más de 32. Imagínate meter ahora a toda esa cantidad de músicos en los palcos de antes». La banda se encuentra actualmente federada, para poder participar en Música no Camiño. Siempre actúan en agrupaciones de menos de cincuenta miembros.

Y con tantos años de historia, la banda guarda buenos recuerdos de muchas de sus actuaciones, situaciones malas y estresante, pero ante todo muchas anécdotas. Algunas las recuerdan con estrés, como cuando reservaron un par de números de la lotería de Navidad para vender por participaciones hace veinte años. El caso fue que reservó en Pontevedra los números, pero cuando llegó, uno de ellos ya se había vendido. Intentaron mirar en otras administraciones si conseguían reunir lo que reservaran, pero fue imposible conseguir las 6.000 participaciones. La rformación tuvo que escoger otro número y recurrir a varios medios de comunicación de la zona para explicar el malentendido.

Otras historias las recuerdan con más cariño. En una ocasión, la Popular tenía que tocar en una fiesta, y a un día del evento, uno de los músicos salió en su tractor para trabajar. A lo lejos divisó a otro de sus compañeros arreglado con el maletín de la trompeta paseando por el pueblo. Al parecer, tras intercambiar palabras, el músico del maletín se dio cuenta de la equivocación y salió corriendo para casa para ir a trabajar. Sin duda era una confusión como otra cualquiera, pero lo gracioso fue que al día siguiente, se está preparando la Banda para comenzar a actuar y falta uno de los integrantes que acordaron actuar. Pues resulta que se equivocara, y estaba en medio del monte desbrozando. Estas son algunas de las historias que aún hoy en día recuerdan con cariño.