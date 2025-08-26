El Arena acoge esta mañana las oposiciones de la Policía Local

El multiusos de Lalín acogerá esta mañana, a partir de las 10.00 horas, el proceso selectivo para cubrir tres plazas de Policía Municipal. Se trata de la primera de las pruebas, tipo test, que tendrá lugar dentro de esta fase para la incorporación de funcionarios de carrera.

La primera prueba había sido anulada por el Tribunal tras detectarse irregularidades en las preguntas.